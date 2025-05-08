На що перевірятимуть роботодавців

Зокрема, йдеться про перевірку того, чи дотримуються роботодавці та рекрутингові агентства вимог Закону України "Про рекламу", коли публікують пропозиції працевлаштування, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу.

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Особливу увагу служба приділятиме:

виявленню дискримінації – формулюванням, які обмежують доступ до вакансії за віком, статтю, станом здоров'я, расовою чи етнічною приналежністю (наприклад, "до 35 років", "молодий колектив", "вакансія лише для чоловіків");

– формулюванням, які обмежують доступ до вакансії за віком, статтю, станом здоров'я, расовою чи етнічною приналежністю (наприклад, "до 35 років", "молодий колектив", "вакансія лише для чоловіків"); виявленню маніпуляцій – штучно завищеним зарплатам без пояснень, приховуванню важливої інформації (зокрема, про нічні зміни чи випробувальний термін), а також розмитим чи оманливим формулюванням.

Роботодавцям дали час

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор закликав роботодавців заздалегідь переглянути текст своїх оголошень і привести їх у відповідність до закону, аби уникнути штрафів.

Крейтор також порадив українцям фіксувати порушення у вакансіях та звертатися до територіальних управлінь служби, якщо вони помітили ознаки дискримінації чи маніпуляції.