Бізнес отримав нову пільгу: перевірки скасують для постраждалих від обстрілів

Український уряд ухвалив рішення, для підприємств, що постраждали через російські обстріли. Відтепер для десятків тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів нерухомості більше не проводитимуть перевірки.

Кому скасують перевірки для бізнесу

Нові правила мають полегшити відновлення бізнесу, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Це стосується нерухомості підприємств, яка:

була пошкоджена або повністю знищена внаслідок бойових дій;

розташована на територіях активних чи потенційних бойових дій;

знаходиться на тимчасово окупованих територіях;

розміщена на землях ризикованого землеробства;

перебуває на територіях, забруднених або потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

За словами Юлії Свириденко, рішення дозволить підприємствам швидше розпочати відновлення пошкоджених виробництв, складів та іншої нерухомості без необхідності проходити додаткові контрольні процедури.

Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань,

– каже Свириденко.

За оцінками уряду, нововведення стосуватиметься десятків тисяч об'єктів по всій Україні.

До слова, в уряді також запроваджують нову програму для відновлення підприємств – середнього бізнесу після обстрілів. Відомо, що максимальна сума, яку можна отримати – 150 мільйонів гривень, водночас кошти надаватимуть за програмою "Доступні кредити".

Відомо, що можливість діє від 1 липня. Так, нині й середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на потреби з відновлення майна. Йдеться про програму "Доступні кредити 5 – 7 – 9%". Тобто протягом двох перших років підприємці мають ставку всього 0,1%. Далі ставка збільшуватиметься (становитиме 5, 7 або 9%) залежно від сегменту й кількості нових робочих місць.