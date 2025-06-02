Перша жінка на чолі Dior залишає бренд: хто стане новим креативним директором

Французький модний дім Dior оголосив про зміну креативного керівництва. Новим очільником жіночої лінії одягу та високої моди стане ірландський дизайнер Джонатан Андерсон.

Андерсон очолить жіночу лінію одягу Dior

Він замінить Марію Грацію К'юрі, яка була першою жінкою на цій посаді та працювала в Dior з 2016 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Розкіш переграла розкіш: LVMH більше не найдорожчий бренд

Андерсон, відомий своєю роботою в іспанському бренді Loewe (входить до LVMH), поєднуватиме нову роль із посадою креативного директора чоловічої лінії Dior, яку він обійняв у квітні. Його дизайнерське бачення вже прославилося нестандартними рішеннями, такими як джинси з широкими штанинами за 800 євро чи знакова сумка Puzzle вартістю близько 3 000 євро.

Нова віха історії бренду

Гендиректор LVMH Бернар Арно назвав Андерсона "одним із найвидатніших креативних талантів свого покоління" та висловив упевненість, що він допоможе написати "новий розділ в історії Dior".

Водночас відхід К'юрі означає завершення важливої епохи для бренду: саме вона зробила фемінізм помітною темою в колекціях, змішуючи традиційні силуети з сучасними сенсами.

Зміна стала частиною ширшої хвилі оновлень у модній індустрії, яка переживає глобальну трансформацію через спад попиту на розкішний сегмент.