Андерсон очолить жіночу лінію одягу Dior

Він замінить Марію Грацію К'юрі, яка була першою жінкою на цій посаді та працювала в Dior з 2016 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Андерсон, відомий своєю роботою в іспанському бренді Loewe (входить до LVMH), поєднуватиме нову роль із посадою креативного директора чоловічої лінії Dior, яку він обійняв у квітні. Його дизайнерське бачення вже прославилося нестандартними рішеннями, такими як джинси з широкими штанинами за 800 євро чи знакова сумка Puzzle вартістю близько 3 000 євро.

Нова віха історії бренду

Гендиректор LVMH Бернар Арно назвав Андерсона "одним із найвидатніших креативних талантів свого покоління" та висловив упевненість, що він допоможе написати "новий розділ в історії Dior".

Водночас відхід К'юрі означає завершення важливої епохи для бренду: саме вона зробила фемінізм помітною темою в колекціях, змішуючи традиційні силуети з сучасними сенсами.

Зміна стала частиною ширшої хвилі оновлень у модній індустрії, яка переживає глобальну трансформацію через спад попиту на розкішний сегмент.