Андерсон возглавит женскую линию одежды Dior

Он заменит Марию Грацию Кьюри, которая была первой женщиной на этой должности и работала в Dior с 2016 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Андерсон, известный своей работой в испанском бренде Loewe (входит в LVMH), будет сочетать новую роль с должностью креативного директора мужской линии Dior, которую он занял в апреле. Его дизайнерское видение уже прославилось нестандартными решениями, такими как джинсы с широкими штанинами за 800 евро или знаковая сумка Puzzle стоимостью около 3 000 евро.

Новая веха истории бренда

Гендиректор LVMH Бернар Арно назвал Андерсона "одним из самых выдающихся креативных талантов своего поколения" и выразил уверенность, что он поможет написать "новую главу в истории Dior".

В то же время уход Кьюри означает завершение важной эпохи для бренда: именно она сделала феминизм заметной темой в коллекциях, смешивая традиционные силуэты с современными смыслами.

Изменение стало частью более широкой волны обновлений в модной индустрии, которая переживает глобальную трансформацию из-за спада спроса на роскошный сегмент.