Перші гроші колекціонував: як починав Віктор Пінчук

Кожен мільярдер свого часу з чогось почав заробляти свої перші гроші. Віктор Пінчук теж пройшов довгий шлях, який почався ще в дитинстві.

Перші кроки у дитинстві

Один із найбагатших людей України Віктор Пінчук почав заробляти перші гроші ще в дитинстві, шляхом колекціонування.

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Віктор Пінчук Український підприємець, політик, мільярдер Перші свої гроші я … колекціонував! У нас з дідусем була домовленість, що він мені дає ювілейні рублі — металеві! за хорошу поведінку. І він мене преміював, тобто матеріально мотивував. Я завжди прагнув заробляти! Наприклад, в студентські роки працював лаборантом на пів ставки, потім влаштувався сторожем на авторемонтному заводі… На ніч брав з собою підручники та робив курсові. Я там працював і отримував від цього задоволення.

Тоді він заробляв до 46 карбованців стипендії ще 45. Через це у його матері був справжній шок.

У неї був шок, вона подзвонила, щоб я негайно йшов додому, повертався, або... щоб удома не з'являвся взагалі! Я сказав: "Добре, вдома я не буду з'являтися". І повісив слухавку. Але це пройшло. Природно, через день-інший мама зрозуміла, що таким методом мене з цього нового шляху не зіб'єш,

– сказав він.

Далі він поїхав у будзагін на Тюмень, де як бетонник будував свинокомплекс. Взагалі він хотів стати лікарем-психіатром, але в медінституті не прийняли документи, тому він вступив до металургійного інституту, за фахом "Обробка металу тиском".

Перші суттєві гроші

У 1987 році створив "творчий колектив", який займався впровадженням нових технологій та освоював виробництво профільних труб на Могильовському металургійному заводі.

І от створили ми колектив, я вперше поїхав на завод у Могилів і сказав: я вам пропоную працювати по системі, як на Заході. Я впроваджую технологію, і якщо вона приносить прибуток, я від вас хочу одержувати протягом декількох років сім з половиною відсотків від реально принесеного прибутку,

– розповів він про свій перший мільйон.

Його першим автомобілем була 24-а "Волга", яку він купив для бізнесу.

Якщо я вчився на трубника, то і гроші свої я заробляв як трубники. У мене не було ніякого капіталу, крім знань. Знань предмета роботи і знань людей ... Розмови про "блат" і так далі для мене – повна маячня! Я сам став спочатку мільйонером, потім мультимільйонером ... В результаті професійної діяльності. І я не розпорошувався ні на що інше,

– розповів мільярдер.

У 1990 році, разом із тестем, своєю матір'ю і дружиною, він заснував інвестиційно-наукову групу Interpipe, яку через 7 років очолив. Спочатку підприємство було дилером газової компанії "Ітера", яка займалася імпортом туркменського та російського газу. Справа будувалася на перепродажі труб: "державна" і "комерційна" ціни значно відрізнялися. З роками цей бізнес виріс у багато разів.