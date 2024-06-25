Які статки у Бернара Арно

За даними рейтингу Forbes цьогоріч найбагатшою людиною у світі став власник LVHM Бернар Арно. Сами за його іменем стоять такі розкішні бренди, як Christian Dior, Louis Vuitton, та Givenchy.

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На сьогодні французький мільярдер та його сім'я володіють капіталом на суму у 233 мільярди доларів. До речі, торік сума складала 211 мільярдів доларів. Отже, статки сім'ї виросли 22 мільярди доларів за рік.

Нагадуємо! За підсумками 2023 року найбагатшою людиною світу був засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Тоді його капітал оцінювали у 238 мільярдів доларів. У 2024 році Маск поступився першим місцем Арно.

Які бренди входять в імперію LVMH Французька компанія визнана світовим лідером на ринку предметів розкоші, складається із 75 модних та косметичних брендів: Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Крім того, декілька років тому LVMH придбала американську ювелірну компанію Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів – це найбільше придбання бренду класу люкс.

Як розпочав свій шлях мільярдера

Батько Бернара Арно був власником будівельної компанії. Відповідно тоді ще молодий Арно почав працювати у батьковій фірмі, а потім очолив її.

Згодом мільярдер продав батьківський бізнес та перебрався в США, де заснував також будівельний бізнес – будівництво таунхаусів.

Здобувши чималий досвід ведення бізнесу за американськими методами Бернар Арно повернувся у Францію та розпочав перші крови в індустрії краси.

Він придбав текстильний конгломерат Agache-Willot-Boussac, який ще тоді володів перспективним домом високої моди Christian Dior.

Відтак Арно перейменував конгломерат на Financiere Agache, скоротив витрати, продав деякі активи, але дім Dior залишив.

З того часу мільярдер поступово йшов до своєї найамбітнішою мети – стати власником LVMH. Врешті-решт, це стало реальністю.

Спадкоємці найбільшої у світі імперії розкоші

У Бернара Арно 5 дітей, яких мільярдер залучає до сімейного бізнесу – нещодавно його сини, Александр та Фредерік Арно, вже приєдналися до старших дітей у раді директорів LVMH.

Цікаво! Найстаршою серед дітей є Дельфін Арно – єдина донька Бернара Арно, яка є директором та виконавчим віцепрезидентом Louis Vuitton. А найстаршим серед синів є Антуан Арно – генеральний директор Berluti та голова ради директорів Loro Piana.

Ще у 2022 році Арно запропонував реорганізувати холдингову компанію Agache для того, щоб усім дітям передати рівні частки сімейного бізнесу.

До речі, відомо, що кожен із дітей французького мільярдера повинен наполегливо трудитися, щоб посісти місце в компанії. Бернар Арно виховує своїх дітей так, щоб у майбутньому всі вони могли очолити імперію розкоші.