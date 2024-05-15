Philip Morris запустила нову фабрику на Львівщині

Philip Morris International відкрила нове виробництво у Львівській області. Проєкт зібрав 30 мільйонів доларів інвестицій.

Philip Morris відкриє фабрику на Львівщині

На фабриці працюватиме п’ять виробничих ліній, першу з яких вже запустили у травні. Ще чотири будуть введені у використання до кінця року.

Читайте також США попередили банк Raiffeisen про санкції, через його зв'язки з Росією

Це має вивести виробничу потужність фабрики на 10 мільярдів сигарет на рік. Також таке рішення повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення продукцією українського ринку.

Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, але згодом їх кількість збільшать до 250,. Нинішні працівники були релоковані з харківської фабрики компанії, а решта працівників релокуються до кінця року.

Ця компанія працює з 1994 року на українському ринку. За цей час вона встигла інвестувати у країну понад 750 мільйонів доларів. А торік вона заплатила 30,3 мільярда гривень податків.

Philip Morris International разом зі своєю дочірньою компанією "Філіп Морріс Україна" володіє фабрикою в Харківській області. До російського вторгнення на ній працювало близько 1 300 співробітників. Виробництво, яке було ключовим експортним центром для більш ніж 20 країн, включаючи такі великі ринки, як Японія та Єгипет, працювала безперебійно до початку війни.

У квітні 2022 року "Філіп Морріс" почав імпортувати продукцію в Україну через зупинку виробництва у Харківській області.