Philip Morris откроет фабрику на Львовщине

На фабрике будет работать пять производственных линий, первую из которых уже запустили в мае. Еще четыре будут введены в использование до конца года.

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Это должно вывести производственную мощность фабрики на 10 миллиардов сигарет в год. Также такое решение полностью покроет потребности компании по обеспечению продукцией украинского рынка.

Сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, но впоследствии их количество увеличат до 250,. Нынешние работники были релоцированы из харьковской фабрики компании, а остальные работники релоцируются до конца года.

Напомним! Эта компания работает с 1994 года на украинском рынке. За это время она успела инвестировать в страну более 750 миллионов долларов. А в прошлом году она заплатила 30,3 миллиарда гривен налогов.

Philip Morris International вместе со своей дочерней компанией "Филип Моррис Украина" владеет фабрикой в Харьковской области. До российского вторжения на ней работало около 1 300 сотрудников. Производство, которое было ключевым экспортным центром для более чем 20 стран, включая такие крупные рынки, как Япония и Египет, работало бесперебойно до начала войны.

В апреле 2022 года "Филип Моррис" начал импортировать продукцию в Украину из-за остановки производства в Харьковской области.