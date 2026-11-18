Українці дедалі активніше закуповують обладнання для енергонезалежності перед зимою, а попит на деякі прилади з-за кордону зростає в рази. Найбільше за останні місяці збільшилися замовлення інверторів, зарядних станцій і портативних акумуляторів.

Які товари українці найчастіше замовляють перед зимою

Найбільше за рік через підготовку до зими зріс попит на інвертори – кількість замовлень на них збільшилася на 538%. Про це свідчать дані Meest Shopping, пише RAU.

Також українці стали частіше купувати зарядні станції та портативні пристрої для накопичення енергії:

зарядні станції – кількість замовлень зросла на 126%;

павербанки, портативні зарядні пристрої та акумулятори – на 82%.

Загалом кількість замовлених товарів для автономного живлення зростала щомісяця. Якщо в липні користувачі придбали 2 103 одиниці такої продукції, то в жовтні – вже 6 183. У серпні показник становив 3 390, а у вересні – 3 632 товари.

Динаміка онлайн-замовлень добре показує, як з наближенням зими активізувалася підготовка українців до відключень. Вона вже не обмежується покупкою павербанків: зростає попит і на більш просунуті рішення для тривалішого автономного живлення. Для цього українці використовують американські та європейські онлайн-майданчики – передусім через нижчі ціни та ширший асортимент,

– зазначають у Meest Shopping.

Попит на техніку для підготовки до зими / інфографіка RAU

Скільки коштують генератори та зарядні станції і чи вигідніше купувати за кордоном

Найбільше грошей українці витрачають на генератори. Середній чек на електричні та бензинові моделі становить 21 707 гривень, або 478 доларів.

Зарядні станції тим часом обходяться в середньому у 17 620 гривень (388 доларів), а портативні пристрої для заряджання – у 4 678 гривень (103 долари).

Однією з причин замовлень на міжнародних маркетплейсах залишається можливість заощадити. Ще в лютому 2026 року різниця у вартості окремих товарів для енергонезалежності сягала 70%. До листопада вона скоротилася, проте деякі позиції все ще дешевші за кордоном на десятки відсотків:

Зарядні станції AFERIY та Pecron у європейських магазинах дешевші на 20 – 31%; Генератори Hyundai та Majster Pro Polska – на 32 – 35%; Павербанки EcoFlow та Baseus – на 35%.

Звідки замовляють обладнання для енергонезалежності

Найбільша частка замовлень припадає на США – звідти українці купують понад половину товарів для автономного живлення. Також популярними напрямками залишаються Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія та Велика Британія.

Покупці обирають різні майданчики залежно від типу техніки. Павербанки найчастіше замовляють на Amazon та eBay, тоді як зарядні станції шукають у спеціалізованих магазинах виробників Bluetti та EcoFlow у Німеччині, а також на польському маркетплейсі Allegro.