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Какие товары украинцы чаще всего заказывают перед зимой

Больше всего за год из-за подготовки к зиме вырос спрос на инверторы – количество заказов на них увеличилось на 538%. Об этом свидетельствуют данные Meest Shopping, пишет RAU.

Также украинцы стали чаще покупать зарядные станции и портативные устройства для накопления энергии:

зарядные станции – количество заказов выросло на 126%;

павербанки, портативные зарядные устройства и аккумуляторы – на 82%.

В целом количество заказанных товаров для автономного питания росло ежемесячно. Если в июле пользователи приобрели 2 103 единицы такой продукции, то в октябре – уже 6 183. В августе показатель составлял 3 390, а в сентябре – 3 632 товара.

Динамика онлайн-заказов хорошо показывает, как с приближением зимы активизировалась подготовка украинцев к отключениям. Она уже не ограничивается покупкой павербанков: растет спрос и на более продвинутые решения для более длительного автономного питания. Для этого украинцы используют американские и европейские онлайн-площадки – прежде всего из-за более низких цен и более широкого ассортимента– отмечают в Meest Shopping.

Спрос на технику для подготовки к зиме / инфографика RAU

Сколько стоят генераторы и зарядные станции и выгоднее ли покупать за рубежом

Больше всего денег украинцы тратят на генераторы. Средний чек на электрические и бензиновые модели составляет 21 707 гривен, или 478 долларов.

Зарядные станции тем временем обходятся в среднем в 17 620 гривен (388 долларов), а портативные устройства для зарядки – в 4 678 гривен (103 доллара).

Одной из причин заказов на международных маркетплейсах остается возможность сэкономить. Еще в феврале 2026 года разница в стоимости отдельных товаров для энергонезависимости достигала 70%. К ноябрю она сократилась, однако некоторые позиции по-прежнему дешевле за рубежом на десятки процентов:

Зарядные станции AFERIY и Pecron в европейских магазинах дешевле на 20–31%; Генераторы Hyundai и Majster Pro Polska – на 32–35%; Павербанки EcoFlow и Baseus – на 35%.

Откуда заказывают оборудование для энергонезависимости

Наибольшая доля заказов приходится на США – оттуда украинцы покупают более половины товаров для автономного питания. Также популярными направлениями остаются Польша, Германия, Испания, Чехия и Великобритания.

Покупатели выбирают разные платформы в зависимости от типа техники. Павербанки чаще всего заказывают на Amazon и eBay, тогда как зарядные станции ищут в специализированных магазинах производителей Bluetti и EcoFlow в Германии, а также на польском маркетплейсе Allegro.