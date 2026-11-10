Украинцы массово скупают генераторы: что происходит с продажами в "Фокстрот"

Украинцы массово скупают генераторы в "Фокстроте" / Коллаж 24 Канала
Спрос на технику для обеспечения энергонезависимости усиливался осенью, а из-за длительных отключений света вырос еще больше. В "Фокстрот" зафиксировали резкий скачок продаж зарядных станций, генераторов и оборудования для резервного питания.
Какую технику украинцы покупают чаще всего
За первые восемь дней ноября продажи зарядных станций в "Фокстрот" выросли на 125% по сравнению с первой неделей октября. Генераторов за этот период продали более чем на 320% больше, пишет Forbes Ukraine.
В целом динамика спроса на технику для автономного питания такая:
- в октябре зарядных станций купили на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
- продажи генераторов в октябре выросли на 59% по сравнению с сентябрем;
- в сентябре–октябре спрос на инверторы и системы резервного питания увеличился на 145%;
- продажи аккумуляторных батарей за этот период выросли более чем в три раза.
При этом покупатели все чаще выбирают более мощные зарядные станции, способные обеспечить резервное питание всего дома или большего количества бытовых приборов.
Какие зарядные станции и генераторы выбирают покупатели
Средний чек на зарядные станции за год вырос на 43% и составляет 45 тысяч гривен. Наиболее заметно изменился спрос на модели различной емкости:
- продажи станций мощностью 2001–2500 Вт·ч в октябре выросли в 7,8 раза по сравнению с прошлым годом;
- Модели мощностью 601–1000 Вт·ч покупали на 62% реже;
- Спрос на станции емкостью до 600 Вт·ч снизился на 20%.
Среди брендов зарядных станций в этом году лидером по количеству продаж в "Фокстрот" стал Marstek. В стабильную тройку популярных производителей также входят Ecoflow, Bluetti и Anker.
В сегменте генераторов средний чек за год увеличился на 33% – до 28 тысяч гривен. Больше всего покупателей интересуют модели мощностью 3–5 кВт, а также инверторные генераторы. Среди инверторного оборудования особенно заметным является спрос на продукцию Deye.
Хватает ли техники на складах
В "Фокстрот" отмечают, что запасы в основных категориях товаров достаточны. Однако отдельные позиции уже сложнее найти:
- компактные зарядные станции мощностью до 1 кВт;
- двухтопливные генераторы мощностью около 3 кВт.
По словам генерального директора "Фокстрот" Юрия Полищука, на долю компании приходится 35–50% продаж официально импортируемых зарядных станций. К сезонному росту спроса ритейлер начал готовиться еще летом: заранее планировал поставки и формировал товарные запасы.
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