Украинцы массово скупают генераторы: что происходит с продажами в "Фокстрот"

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Какую технику украинцы покупают чаще всего

За первые восемь дней ноября продажи зарядных станций в "Фокстрот" выросли на 125% по сравнению с первой неделей октября. Генераторов за этот период продали более чем на 320% больше, пишет Forbes Ukraine.

В целом динамика спроса на технику для автономного питания такая:

в октябре зарядных станций купили на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

продажи генераторов в октябре выросли на 59% по сравнению с сентябрем;

в сентябре–октябре спрос на инверторы и системы резервного питания увеличился на 145%;

продажи аккумуляторных батарей за этот период выросли более чем в три раза.

При этом покупатели все чаще выбирают более мощные зарядные станции, способные обеспечить резервное питание всего дома или большего количества бытовых приборов.

Какие зарядные станции и генераторы выбирают покупатели

Средний чек на зарядные станции за год вырос на 43% и составляет 45 тысяч гривен. Наиболее заметно изменился спрос на модели различной емкости:

продажи станций мощностью 2001–2500 Вт·ч в октябре выросли в 7,8 раза по сравнению с прошлым годом; Модели мощностью 601–1000 Вт·ч покупали на 62% реже; Спрос на станции емкостью до 600 Вт·ч снизился на 20%.

Среди брендов зарядных станций в этом году лидером по количеству продаж в "Фокстрот" стал Marstek. В стабильную тройку популярных производителей также входят Ecoflow, Bluetti и Anker.

В сегменте генераторов средний чек за год увеличился на 33% – до 28 тысяч гривен. Больше всего покупателей интересуют модели мощностью 3–5 кВт, а также инверторные генераторы. Среди инверторного оборудования особенно заметным является спрос на продукцию Deye.

Хватает ли техники на складах

В "Фокстрот" отмечают, что запасы в основных категориях товаров достаточны. Однако отдельные позиции уже сложнее найти:

компактные зарядные станции мощностью до 1 кВт;

двухтопливные генераторы мощностью около 3 кВт.

По словам генерального директора "Фокстрот" Юрия Полищука, на долю компании приходится 35–50% продаж официально импортируемых зарядных станций. К сезонному росту спроса ритейлер начал готовиться еще летом: заранее планировал поставки и формировал товарные запасы.