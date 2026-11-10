Українці масово скуповують генератори: що відбувається з продажами у "Фокстрот"

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Яку техніку українці купують найчастіше

За перші вісім днів листопада продажі зарядних станцій у "Фокстрот" зросли на 125% порівняно з першим тижнем жовтня. Генераторів за цей період продали більш ніж на 320%, пише Forbes Ukraine.

Загалом динаміка попиту на техніку для автономного живлення така:

у жовтні зарядних станцій купили на 70% більше, ніж за аналогічний період торік;

продажі генераторів у жовтні зросли на 59% порівняно з вереснем;

у вересні – жовтні попит на інвертори та системи резервного живлення збільшився на 145%;

продажі акумуляторних батарей за цей період зросли більш ніж утричі.

Водночас покупці дедалі частіше обирають потужніші зарядні станції, які можуть забезпечити резервне живлення всієї оселі або більшої кількості побутових приладів.

Які зарядні станції та генератори обирають покупці

Середній чек на зарядні станції за рік зріс на 43% і становить 45 тисяч гривень. Найпомітніше змінився попит на моделі різної ємності:

Продажі станцій на 2001 – 2500 Вт·год у жовтні зросли у 7,8 раза порівняно з минулим роком; Моделі на 601 – 1000 Вт·год купували на 62% рідше; Попит на станції ємністю до 600 Вт·год знизився на 20%.

Серед брендів зарядних станцій цього року лідером за кількістю продажів у «Фокстроті» став Marstek. До стабільної трійки популярних виробників також входять Ecoflow та Bluetti.

У сегменті генераторів середній чек за рік збільшився на 33% – до 28 тисяч гривень. Найбільше покупців цікавлять моделі потужністю 3 – 5 кВт, а також інверторні генератори. Серед інверторного обладнання особливо помітним є попит на продукцію Deye.

Чи вистачає техніки на складах

У "Фокстрот" зазначають, що запаси в основних категоріях товарів достатні. Однак окремі позиції вже складніше знайти:

компактні зарядні станції потужністю до 1 кВт;

двопаливні генератори потужністю близько 3 кВт.

За словами CEO "Фокстрот" Юрія Поліщука, компанія забезпечує 35 – 50% продажів офіційно імпортованих зарядних станцій. До сезонного зростання попиту ритейлер почав готуватися ще влітку: заздалегідь планував постачання та формував товарні запаси.