Уряд не планує нові податки, але готує "сценарії" — що це означає
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд не планує підвищення податків або додаткової фіскалізації.
- Уряд готує бюджетну декларацію на 2026–2028 роки з різними сценаріями, але деталей поки не розголошують.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі в уряду немає планів щодо підвищення податків або додаткової фіскалізації.
Про це він повідомив під час "Години уряду" у Верховній Раді, передає 24 Канал.
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"Жодних фіскалізацій ми не плануємо. Підвищення видатків не передбачено, і всі рішення ухвалюватимуться в межах чинного законодавства", – наголосив міністр.
Уряд готує різні сценарії
За словами Марченка, найближчим кроком Мінфіну стане підготовка бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки. Вона охоплюватиме кілька сценаріїв – як на випадок продовження воєнного стану, так і на період післявоєнного відновлення.
"Ми вже реагуємо на фіскальні ризики цього року. І плануємо відповідні рішення на наступні роки. Це не є секретом – уряд готується до різних варіантів розвитку подій", – зазначив міністр.
Також він додав, що відповідні пропозиції вже розробляються, однак деталей наразі не розголошують.