Скільки коштує підписка на ChatGPT в Україні: актуальні тарифи

Базовий доступ до ChatGPT в Україні є безкоштовним, однак має деякі обмеження. Доступні також платні підписки, які пропонують користувачам розширений функціонал та менші ліміти.

Які ціни на тарифи ChatGPT

OpenAI пропонує кілька рівнів доступу до штучного інтелекту. Для особистого користування можна підключити один із чотирьох наявних тарифних планів. Про це відомо з офіційного сайту ChatGPT.

Базові можливості має план Free. Безкоштовним тарифом нині передбачені обмежений доступ до GPT-5.5 Instant, лімітована кількість повідомлень та завантажень, а також менша кількість та швидкість створення зображень. У межах цього тарифу обмеження накладені й на можливість глибокого дослідження, об'єм пам'яті та контексту, доступ до Codex для програмування.

Платні тарифи пропонують ширший функціонал з меншими обмеженнями. Їхня ціна прописана в доларах, тож для українців вартість у гривнях визначатиме актуальний курс відносно гривні:

тариф Go коштує 7 доларів на місяць (близько 313 гривень за чинним офіційним курсом НБУ);

за чинним офіційним курсом НБУ); тариф Plus коштує 20 доларів на місяць (орієнтовно 895 гривень );

); тариф Pro коштує 120 на місяць (близько 5 371 гривень).

Для бізнес-клієнтів та корпорацій створені окремі тарифні плани для використання ChatGPT. Ціни стартують від 20 доларів за користувача або ж можуть розраховуватися індивідуально.

Нагадаємо, що OpenAI скасовує ліміти на використання ChatGPT для тих, хто користується безкоштовним планом. Йдеться про доступ до GPT-5.6 Luna та необмежену кількість текстових чатів у ChatGPT. Оновлення діятиме з наступного тижня.