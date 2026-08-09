Каковы цены на тарифы ChatGPT

OpenAI предлагает несколько уровней доступа к искусственному интеллекту. Для личного использования можно подключить один из четырех доступных тарифных планов. Об этом сообщается на официальном сайте ChatGPT.

Базовые возможности предоставляет план Free. Бесплатный тариф в настоящее время предусматривает ограниченный доступ к GPT-5.5 Instant, ограниченное количество сообщений и загрузок, а также меньшее количество и скорость создания изображений. В рамках этого тарифа ограничения наложены также на возможность глубокого исследования, объем памяти и контекста, доступ к Codex для программирования.

Платные тарифы предлагают более широкий функционал с меньшими ограничениями. Их цена указана в долларах, поэтому для украинцев стоимость в гривнах будет зависеть от актуального курса гривны:

тариф Go стоит 7 долларов в месяц (около 313 гривен по действующему официальному курсу НБУ);

действующему официальному курсу НБУ); тариф Plus стоит 20 долларов в месяц (ориентировочно 895 гривен );

); тариф Pro стоит 120 долларов в месяц (около 5 371 гривен).

Для бизнес-клиентов и корпораций созданы отдельные тарифные планы для использования ChatGPT. Цены начинаются от 20 долларов за пользователя или могут рассчитываться индивидуально.

Напомним, что OpenAI отменяет лимиты на использование ChatGPT для тех, кто пользуется бесплатным тарифом. Речь идет о доступе к GPT-5.6 Luna и неограниченном количестве текстовых чатов в ChatGPT. Обновление вступит в силу со следующей недели.