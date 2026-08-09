Каковы цены на тарифы ChatGPT
OpenAI предлагает несколько уровней доступа к искусственному интеллекту. Для личного использования можно подключить один из четырех доступных тарифных планов. Об этом сообщается на официальном сайте ChatGPT.
Базовые возможности предоставляет план Free. Бесплатный тариф в настоящее время предусматривает ограниченный доступ к GPT-5.5 Instant, ограниченное количество сообщений и загрузок, а также меньшее количество и скорость создания изображений. В рамках этого тарифа ограничения наложены также на возможность глубокого исследования, объем памяти и контекста, доступ к Codex для программирования.
Платные тарифы предлагают более широкий функционал с меньшими ограничениями. Их цена указана в долларах, поэтому для украинцев стоимость в гривнах будет зависеть от актуального курса гривны:
- тариф Go стоит 7 долларов в месяц (около 313 гривен по действующему официальному курсу НБУ);
- тариф Plus стоит 20 долларов в месяц (ориентировочно 895 гривен);
- тариф Pro стоит 120 долларов в месяц (около 5 371 гривен).
Для бизнес-клиентов и корпораций созданы отдельные тарифные планы для использования ChatGPT. Цены начинаются от 20 долларов за пользователя или могут рассчитываться индивидуально.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Напомним, что OpenAI отменяет лимиты на использование ChatGPT для тех, кто пользуется бесплатным тарифом. Речь идет о доступе к GPT-5.6 Luna и неограниченном количестве текстовых чатов в ChatGPT. Обновление вступит в силу со следующей недели.