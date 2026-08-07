Безлимитное общение и новая модель Luna

Главная новость для широкой публики – переход на новую стандартную модель GPT-5.6 Luna. Она заменит предыдущую версию GPT-5.5 Instant для всех бесплатных пользователей и участников тарифа Go, пишет Android Authority.

Эта модель ориентирована на скорость и эффективность, что делает ее идеальным инструментом для повседневных запросов. Помимо обновления искусственного интеллекта, компания пошла на радикальный шаг, полностью сняв ограничения на количество текстовых сообщений в чате.

Мы расширяем доступ к нашим новейшим моделям для бесплатных пользователей благодаря неограниченным текстовым чатам с GPT-5.6 Luna и новой кнопке Think для сложных вопросов,

– прокомментировали представители OpenAI.

Новая кнопка Think появится в интерфейсе уже на следующей неделе. Она позволит модели Luna тратить больше времени на обдумывание сложных запросов, что значительно улучшит качество ответов в ситуациях, требующих глубокой логики.

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При этом ограничения на генерацию изображений и загрузку файлов остаются без изменений.

Флагманская модель Sol: точность превыше всего

Для подписчиков Plus и Pro разработчики подготовили специально настроенную версию GPT-5.6 Sol. Компания сосредоточилась на том, чтобы сделать ответы нейросети более лаконичными и избавить их от лишнего форматирования. Теперь ИИ лучше адаптирует уровень детализации в зависимости от сложности вопроса. Особое внимание уделили фактической точности.

Внутренние тесты OpenAI показали впечатляющие результаты: при работе с финансовыми, медицинскими и юридическими запросами количество ошибок в датах, цифрах или правилах сократилось на 68 процентов по сравнению с предыдущей версией.

Эта обновленная модель GPT-5.6 Sol станет стандартной для пользователей ChatGPT Plus и Pro как в обычном режиме, так и в режиме рассуждений,

– заявили в OpenAI.

Интересно, что это обновление касается только стандартного интерфейса ChatGPT. Модели, работающие в ChatGPT Work и Codex, пока останутся без изменений. Пользователи Pro уже сегодня могут опробовать обновленный интеллект на веб-платформе, в мобильных и настольных приложениях.

Полный контроль над "умом" алгоритма

Еще одной важной инновацией стал регулятор уровня рассуждений. В верхней панели инструментов появилась иконка спидометра, которая открывает специальный слайдер. С его помощью пользователи могут самостоятельно выбирать, сколько интеллектуальных усилий ИИ должен затратить на ответ. Доступно пять уровней: мгновенный, средний, высокий, сверхвысокий и профессиональный.

Более низкие уровни идеально подходят для быстрых повседневных вопросов, тогда как более высокие рассчитаны на программирование, многоэтапное планирование или научные исследования. Такой подход дает пользователю возможность балансировать между скоростью и глубиной анализа.

Такая активность OpenAI связана и с конкуренцией на рынке. Эксперты издания 9to5mac отметили , что снятие ограничений на чаты происходит на фоне подготовки Apple к запуску Siri с элементами искусственного интеллекта в операционных системах iOS 27 и macOS Golden Gate. Поскольку Apple планирует сделать текстовый чат частью системы, OpenAI пытается сохранить лидерство, предлагая больше возможностей бесплатно.