Які ціни на тарифи ChatGPT

OpenAI пропонує кілька рівнів доступу до штучного інтелекту. Для особистого користування можна підключити один із чотирьох наявних тарифних планів. Про це відомо з офіційного сайту ChatGPT.

Базові можливості має план Free. Безкоштовним тарифом нині передбачені обмежений доступ до GPT-5.5 Instant, лімітована кількість повідомлень та завантажень, а також менша кількість та швидкість створення зображень. У межах цього тарифу обмеження накладені й на можливість глибокого дослідження, об'єм пам'яті та контексту, доступ до Codex для програмування.

Платні тарифи пропонують ширший функціонал з меншими обмеженнями. Їхня ціна прописана в доларах, тож для українців вартість у гривнях визначатиме актуальний курс відносно гривні:

тариф Go коштує 7 доларів на місяць (близько 313 гривень за чинним офіційним курсом НБУ);

за чинним офіційним курсом НБУ); тариф Plus коштує 20 доларів на місяць (орієнтовно 895 гривень );

); тариф Pro коштує 120 на місяць (близько 5 371 гривень).

Для бізнес-клієнтів та корпорацій створені окремі тарифні плани для використання ChatGPT. Ціни стартують від 20 доларів за користувача або ж можуть розраховуватися індивідуально.

Нагадаємо, що OpenAI скасовує ліміти на використання ChatGPT для тих, хто користується безкоштовним планом. Йдеться про доступ до GPT-5.6 Luna та необмежену кількість текстових чатів у ChatGPT. Оновлення діятиме з наступного тижня.