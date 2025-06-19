Затримали підприємця, який привласнив 35 мільйонів гривень, виділених на техніку для ЗСУ

Правоохоронці викрили підприємця, який, за даними слідства, незаконно привласнив 35 мільйонів гривень. Кошти були виділені на закупівлю техніки та обладнання для ЗСУ та Сил територіальної оборони.

Як працювала злочинна схема

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань, пердає 24 Канал. За даними слідства, гроші були призначені на постачання квадрокоптерів, приладів нічного бачення та іншого спеціального обладнання.

Дивіться також Під Харковом і Львовом ліквідували нелегальне виробництво на 1,2 мільярд гривень

Упродовж 2023 – 2024 років підприємець уклав кілька договорів із трьома військовими частинами та однією сільською радою за процедурою спрощених закупівель.

Однак, замість виконання зобов'язань, він виводив отримані на рахунки свого ФОП гроші через фіктивні компанії. Формально кошти перераховувалися за постачання товарів, яких фактично не існувало — контрагенти не мали власного виробництва і не здійснювали поставок.

Як наслідок, жодного обладнання передано не було, а держава втратила 35 мільйонів гривень. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Чоловіку оголосили підозру за статтями про привласнення майна в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах та легалізацію злочинних доходів (частина 5 статті 191, частина 3 статті 209 Кримінального Кодексу України). У разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.