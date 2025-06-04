Підпільна імперія вейпів

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує 24 Канал. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, це одна з наймасштабніших антиконтрабандних операцій 2025 року.

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За попередніми даними, організували підпільне виробництво подружжя з Харкова. Вони виготовляли нікотиновмісні рідини, картриджі та заправні ємності для електронних сигарет, а далі реалізовували товар гуртом і в роздріб. Цехи працювали на території Харківської та Львівської областей.

У ході дев'яти обшуків силовики вилучили:

2,8 тонни рідин з нікотином;

8,6 тонни гліцерину;

1,4 мільйони харчових ароматизаторів;

повне виробниче обладнання;

чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.

Також у БЕБ повідомили, що лише з початку року детективи вилучили понад 9,5 мільйона акцизних марок, понад 2,5 мільйона гільз, чотири виробничі лінії та інше майно на загальну суму понад 250 мільйонів гривень.