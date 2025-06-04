Подпольная империя вейпов

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, информирует 24 Канал. По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, это одна из самых масштабных антиконтрабандных операций 2025 года.

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По предварительным данным, организовали подпольное производство супруги из Харькова. Они изготавливали никотиносодержащие жидкости, картриджи и заправочные емкости для электронных сигарет, а дальше реализовывали товар оптом и в розницу. Цеха работали на территории Харьковской и Львовской областей.

В ходе девяти обысков силовики изъяли:

2,8 тонны жидкостей с никотином;

8,6 тонны глицерина;

1,4 миллиона пищевых ароматизаторов;

полное производственное оборудование;

черновую бухгалтерию.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.

Также в БЭБ сообщили, что только с начала года детективы изъяли более 9,5 миллиона акцизных марок, более 2,5 миллиона гильз, четыре производственные линии и другое имущество на общую сумму более 250 миллионов гривен.