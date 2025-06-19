Как работала преступная схема

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований, передает 24 Канал. По данным следствия, деньги были предназначены на поставку квадрокоптеров, приборов ночного видения и другого специального оборудования.

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В течение 2023 – 2024 годов предприниматель заключил несколько договоров с тремя воинскими частями и одним сельским советом по процедуре упрощенных закупок.

Однако, вместо выполнения обязательств, он выводил полученные на счета своего ФЛП деньги через фиктивные компании. Формально средства перечислялись за поставку товаров, которых фактически не существовало - контрагенты не имели собственного производства и не осуществляли поставок.

Как следствие, никакого оборудования передано не было, а государство потеряло 35 миллионов гривен. Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Какое наказание грозит подозреваемому

Мужчине объявили подозрение по статьям о присвоении имущества в условиях военного положения в особо крупных размерах и легализации преступных доходов (часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.