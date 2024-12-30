Підприємцям держава роздасть генератори та зарядні станції: які умови

Українські підприємства можуть отримати від держави генератор, зарядну станцію та павербанк. Ідеться про 60 підприємств, які наберуть найбільшу кількість балів та відповідатимуть висунутим критеріям до проєкту "Енергетична стійкість для бізнесу".

Умови отримання допомоги

За умовами державного проєкту, підприємство не повинно було припиняти роботу протягом останніх трьох місяців та мати реєстрацію в одній з шести областей. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

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"Програма передбачає відбір на конкурсній основі 60 підприємств, які матимуть змогу отримати підтримку у вигляді необхідного обладнання для збереження безперебійної роботи та адаптації до умов енергетичних перебоїв, знижуючи ризики для бізнесу в умовах криз", — йдеться в умовах програми.

Як взяти участь у програмі

Важливо! Подати заявки можна до 9 січня включно.

Аби взяти участь у програмі, підприємцям, які не припиняли роботу останні 3 місяці та не мають ознак банкрутства, до 9 січня потрібно подати заявки. Участь у відборі братимуть лише ті підприємства, які зареєстровані в одній з цих областей:

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська.

Потім проведуть оцінювання заявок. Максимальна кількість балів, яку можна буде отримати — 100 балів.

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Яку допомогу отримають підприємства

Підприємства-переможці, а таких буде 60, отримають:

зарядну станцію з акумулятором;

генератор бензиновий, синхронний, однофазовий, потужністю від 5,0 до 6,0 кВТ портативний (на колесах чи пересувний), оснащений автоматичним регулятором напруги;

павербанк з ємністю не менше 60 000 мА-год.

Довідково. Онлайн-форму для участі у програмі можна заповнити на сайті Мінцифри.