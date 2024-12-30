Умови отримання допомоги

За умовами державного проєкту, підприємство не повинно було припиняти роботу протягом останніх трьох місяців та мати реєстрацію в одній з шести областей. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Дивіться також У січні графіки відключень можуть збільшитися: у якому стані українська енергетика

"Програма передбачає відбір на конкурсній основі 60 підприємств, які матимуть змогу отримати підтримку у вигляді необхідного обладнання для збереження безперебійної роботи та адаптації до умов енергетичних перебоїв, знижуючи ризики для бізнесу в умовах криз", — йдеться в умовах програми.

Як взяти участь у програмі

Важливо! Подати заявки можна до 9 січня включно.

Аби взяти участь у програмі, підприємцям, які не припиняли роботу останні 3 місяці та не мають ознак банкрутства, до 9 січня потрібно подати заявки. Участь у відборі братимуть лише ті підприємства, які зареєстровані в одній з цих областей:

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська.

Потім проведуть оцінювання заявок. Максимальна кількість балів, яку можна буде отримати — 100 балів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Яку допомогу отримають підприємства

Підприємства-переможці, а таких буде 60, отримають:

зарядну станцію з акумулятором;

генератор бензиновий, синхронний, однофазовий, потужністю від 5,0 до 6,0 кВТ портативний (на колесах чи пересувний), оснащений автоматичним регулятором напруги;

павербанк з ємністю не менше 60 000 мА-год.

Довідково. Онлайн-форму для участі у програмі можна заповнити на сайті Мінцифри.