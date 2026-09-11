Зробили бізнес на парфумах: поліція викрила схему виробництва підробок на 235 мільйонів гривень

На Харківщині правоохоронці викрили масштабне виробництво парфумерії, яку продавали під виглядом продукції відомих світових брендів. Підозрювані, ймовірно, налагодили повний цикл виробництва та збуту.

Як працювала схема з підробленою парфумерією

Фігуранти, ймоврно, організували тіньовий бізнес, у якому самостійно контролювали основні етапи – від закупівлі компонентів до фасування, пакування та продажу готової продукції. Про це повідомили в Нацполіції.

За версією слідства, щоб покупці могли сприймати парфумерію за оригінальну, до товару додавали елементи, що імітували справжню продукцію брендів:

фальсифіковані етикетки та наліпки;

пакування та інструкції;

штрих-коди;

інші елементи, які мали створювати враження автентичності.

У Харкові підробки продавали через торговельні майданчики та ринки. В інші регіони України продукцію відправляли поштою.

Фото Офісу Генпрокурора

Фото Офісу Генпрокурора

Як задіювали ФОП

За даними слідства, для організації фінансових операцій та приховування реальних обсягів продажів використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Масштаб оборотів у схемі показує один із таких прикладів: лише від імені одного ФОП протягом шести місяців відправили продукції більш ніж на 33 мільйони гривень.

До слова, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові. Слідчі дії відбулися у помешканнях фігурантів, на виробничих об'єктах, у цехах фасування, на складах і поліграфічному підприємстві.

Під час обшуків вилучили значний обсяг готової продукції, сировини та обладнання. Серед вилученого:

понад 560 тисяч флаконів фальсифікованої парфумерії та косметики;

більш як 6 тисяч літрів концентратів запахів;

18 тисяч літрів ізопропілового спирту;

близько 4 400 літрів пропіленгліколю;

тару, комплектуючі, етикетки та водяні знаки;

30 верстатів для розливу продукції;

готівку, банківські картки та автомобіль;

ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали.

Загалом обсяг вилучених товарів і пов'язаних із виробництвом матеріалів становить близько 130 тонн.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої контрафактної продукції, сировини та інших товарів становить понад 235 мільйонів гривень. Слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших викликів для України на шляху до ЄС. Останні розрахунки Мінекономіки свідчили про тіньовий сектор у близько 31% ВВП.

Наприклад, у сегменті підакцизних товарів ключову роль відіграє "свідоме небажання дотримуватись законодавства" – контрафакт, нелегальне виробництво та продаж продукції за готівку тощо.

А от у роздрібній торгівлі тіньовий сектор часто пов'язаний з неофіційною зайнятістю та виплатою зарплат "у конвертах".