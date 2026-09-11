Как работала схема с контрафактной парфюмерией

Фигуранты, вероятно, организовали теневой бизнес, в котором самостоятельно контролировали основные этапы – от закупки компонентов до розлива, упаковки и продажи готовой продукции. Об этом сообщили в Нацполиции.

По версии следствия, чтобы покупатели могли принять парфюмерию за оригинальную, к товару добавляли элементы, имитирующие подлинную продукцию брендов:

фальсифицированные этикетки и наклейки;

упаковку и инструкции;

штрих-коды;

другие элементы, которые должны были создавать впечатление подлинности.

В Харькове подделки продавали через торговые площадки и рынки. В другие регионы Украины продукцию отправляли по почте.

Фото Офиса Генерального прокурора

Фото Офиса Генерального прокурора

Как задействовали ФЛП

По данным следствия, для организации финансовых операций и сокрытия реальных объемов продаж использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Масштаб оборотов в схеме иллюстрирует один из таких примеров: только от имени одного ФЛП в течение шести месяцев было отправлено продукции на сумму более 33 миллионов гривен.

К слову, правоохранители провели 14 санкционированных обысков в Харькове и Львове. Следственные действия прошли в жилищах фигурантов, на производственных объектах, в цехах фасовки, на складах и полиграфическом предприятии.

В ходе обысков был изъят значительный объем готовой продукции, сырья и оборудования. Среди изъятого:

более 560 тысяч флаконов фальсифицированной парфюмерии и косметики;

более 6 тысяч литров концентратов ароматов;

18 тысяч литров изопропилового спирта;

около 4 400 литров пропиленгликоля;

тара, комплектующие, этикетки и водяные знаки;

30 станков для розлива продукции;

наличные деньги, банковские карты и автомобиль;

ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и другие материалы.

В целом объем изъятых товаров и материалов, связанных с производством, составляет около 130 тонн.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятой контрафактной продукции, сырья и других товаров составляет более 235 миллионов гривен. Следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, что теневая экономика остается одним из самых серьезных вызовов для Украины на пути в ЕС. Последние расчеты Минэкономики свидетельствовали о том, что доля теневого сектора составляет около 31% ВВП.

Например, в сегменте подакцизных товаров ключевую роль играет "сознательное нежелание соблюдать законодательство" – контрафакт, нелегальное производство и продажа продукции за наличные и т. п.

А вот в розничной торговле теневой сектор часто связан с неофициальной занятостью и выплатой зарплат "в конвертах".