Як працювала схема з підробленою парфумерією
Фігуранти, ймоврно, організували тіньовий бізнес, у якому самостійно контролювали основні етапи – від закупівлі компонентів до фасування, пакування та продажу готової продукції. Про це повідомили в Нацполіції.
За версією слідства, щоб покупці могли сприймати парфумерію за оригінальну, до товару додавали елементи, що імітували справжню продукцію брендів:
- фальсифіковані етикетки та наліпки;
- пакування та інструкції;
- штрих-коди;
- інші елементи, які мали створювати враження автентичності.
У Харкові підробки продавали через торговельні майданчики та ринки. В інші регіони України продукцію відправляли поштою.
Фото Офісу Генпрокурора Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Фото Офісу Генпрокурора
Як задіювали ФОП
За даними слідства, для організації фінансових операцій та приховування реальних обсягів продажів використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Масштаб оборотів у схемі показує один із таких прикладів: лише від імені одного ФОП протягом шести місяців відправили продукції більш ніж на 33 мільйони гривень.
До слова, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові. Слідчі дії відбулися у помешканнях фігурантів, на виробничих об'єктах, у цехах фасування, на складах і поліграфічному підприємстві.
Під час обшуків вилучили значний обсяг готової продукції, сировини та обладнання. Серед вилученого:
- понад 560 тисяч флаконів фальсифікованої парфумерії та косметики;
- більш як 6 тисяч літрів концентратів запахів;
- 18 тисяч літрів ізопропілового спирту;
- близько 4 400 літрів пропіленгліколю;
- тару, комплектуючі, етикетки та водяні знаки;
- 30 верстатів для розливу продукції;
- готівку, банківські картки та автомобіль;
- ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали.
Загалом обсяг вилучених товарів і пов'язаних із виробництвом матеріалів становить близько 130 тонн.
За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої контрафактної продукції, сировини та інших товарів становить понад 235 мільйонів гривень. Слідчі дії у справі тривають.
Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших викликів для України на шляху до ЄС. Останні розрахунки Мінекономіки свідчили про тіньовий сектор у близько 31% ВВП.
Наприклад, у сегменті підакцизних товарів ключову роль відіграє "свідоме небажання дотримуватись законодавства" – контрафакт, нелегальне виробництво та продаж продукції за готівку тощо.
А от у роздрібній торгівлі тіньовий сектор часто пов'язаний з неофіційною зайнятістю та виплатою зарплат "у конвертах".