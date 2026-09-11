Як працювала схема з підробленою парфумерією

Фігуранти, ймоврно, організували тіньовий бізнес, у якому самостійно контролювали основні етапи – від закупівлі компонентів до фасування, пакування та продажу готової продукції. Про це повідомили в Нацполіції.

За версією слідства, щоб покупці могли сприймати парфумерію за оригінальну, до товару додавали елементи, що імітували справжню продукцію брендів:

  • фальсифіковані етикетки та наліпки;
  • пакування та інструкції;
  • штрих-коди;
  • інші елементи, які мали створювати враження автентичності.

У Харкові підробки продавали через торговельні майданчики та ринки. В інші регіони України продукцію відправляли поштою.

Фото Офісу Генпрокурора

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Фото Офісу Генпрокурора

Як задіювали ФОП

За даними слідства, для організації фінансових операцій та приховування реальних обсягів продажів використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Масштаб оборотів у схемі показує один із таких прикладів: лише від імені одного ФОП протягом шести місяців відправили продукції більш ніж на 33 мільйони гривень.

До слова, правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові. Слідчі дії відбулися у помешканнях фігурантів, на виробничих об'єктах, у цехах фасування, на складах і поліграфічному підприємстві.

Під час обшуків вилучили значний обсяг готової продукції, сировини та обладнання. Серед вилученого:

  • понад 560 тисяч флаконів фальсифікованої парфумерії та косметики;
  • більш як 6 тисяч літрів концентратів запахів;
  • 18 тисяч літрів ізопропілового спирту;
  • близько 4 400 літрів пропіленгліколю;
  • тару, комплектуючі, етикетки та водяні знаки;
  • 30 верстатів для розливу продукції;
  • готівку, банківські картки та автомобіль;
  • ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали.

Загалом обсяг вилучених товарів і пов'язаних із виробництвом матеріалів становить близько 130 тонн.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилученої контрафактної продукції, сировини та інших товарів становить понад 235 мільйонів гривень. Слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших викликів для України на шляху до ЄС. Останні розрахунки Мінекономіки свідчили про тіньовий сектор у близько 31% ВВП.

Наприклад, у сегменті підакцизних товарів ключову роль відіграє "свідоме небажання дотримуватись законодавства" – контрафакт, нелегальне виробництво та продаж продукції за готівку тощо.

А от у роздрібній торгівлі тіньовий сектор часто пов'язаний з неофіційною зайнятістю та виплатою зарплат "у конвертах".