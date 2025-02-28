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28 лютого, 18:02
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Нові заходи боротьби з підробленим алкоголем: Україна посилює контроль на кордоні

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Україна посилює контроль над імпортом підробленого алкоголю через меморандум між Держмитницею та AACS.
  • Меморандум передбачає нові методи перевірки, навчання митників та обмін інформацією для боротьби з контрафактним алкоголем.

Державна митна служба України та Аальянс по боротьбі з контрафактним алкогольними напоями (AACS) об'єднали зусилля для протидії нелегальному імпорту підробленого алкоголю. Сторони підписали відповідний меморандум. 

Глобальна боротьба з підробками

Підписання меморандуму дозволить вивести боротьбу з контрафактом на новий рівень, повідомила пресслужба Держмитниці, інформує 24 Канал

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Довідково. AACS діє у понад 20 країнах світу, співпрацюючи з урядами та митними адміністраціями для протидії нелегальному виробництву та обігу алкоголю.

До складу AACS  входять провідні світові виробники, зокрема:

  • Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff)
  • Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut)
  • Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia)

Організація сприяє впровадженню високих стандартів контролю на митних кордонах, щоб запобігти потраплянню контрафактної продукції на ринки.

Що зміниться для України

Підписання меморандуму дозволить підвищити рівень боротьби з контрафактним алкоголем завдяки. Зокрема, мова про запровадження нових методів перевірки під час митного контролю; навчання митників сучасним технологіям виявлення підробок.

Також передбачено бмін інформацією про випадки порушення прав інтелектуальної власності. 

Обмін інформацією з Альянсом та посилення контролю на кордоні дозволить митниці ефективно протидіяти підробкам,
– наголосив голова Держмитниці Сергій Звягінцев.

Важливо! Такі заходи допоможуть захистити український ринок від фальсифікованої продукції, підвищити безпеку споживачів та зменшити втрати державного бюджету від нелегального імпорту.