Нові заходи боротьби з підробленим алкоголем: Україна посилює контроль на кордоні
- Україна посилює контроль над імпортом підробленого алкоголю через меморандум між Держмитницею та AACS.
- Меморандум передбачає нові методи перевірки, навчання митників та обмін інформацією для боротьби з контрафактним алкоголем.
Державна митна служба України та Аальянс по боротьбі з контрафактним алкогольними напоями (AACS) об'єднали зусилля для протидії нелегальному імпорту підробленого алкоголю. Сторони підписали відповідний меморандум.
Глобальна боротьба з підробками
Підписання меморандуму дозволить вивести боротьбу з контрафактом на новий рівень, повідомила пресслужба Держмитниці, інформує 24 Канал.
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Довідково. AACS діє у понад 20 країнах світу, співпрацюючи з урядами та митними адміністраціями для протидії нелегальному виробництву та обігу алкоголю.
До складу AACS входять провідні світові виробники, зокрема:
- Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff)
- Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut)
- Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia)
Організація сприяє впровадженню високих стандартів контролю на митних кордонах, щоб запобігти потраплянню контрафактної продукції на ринки.
Що зміниться для України
Підписання меморандуму дозволить підвищити рівень боротьби з контрафактним алкоголем завдяки. Зокрема, мова про запровадження нових методів перевірки під час митного контролю; навчання митників сучасним технологіям виявлення підробок.
Також передбачено бмін інформацією про випадки порушення прав інтелектуальної власності.
Обмін інформацією з Альянсом та посилення контролю на кордоні дозволить митниці ефективно протидіяти підробкам,
– наголосив голова Держмитниці Сергій Звягінцев.
Важливо! Такі заходи допоможуть захистити український ринок від фальсифікованої продукції, підвищити безпеку споживачів та зменшити втрати державного бюджету від нелегального імпорту.