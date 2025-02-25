Здорощали товари з "недружніх" країн

Як повідомила російська компанія Fort, що займається торгівлею вином, значне подорожчання пов'язане з підвищенням мит і санкційним тиском, інформує 24 Канал з посиланням на "тривожні" новини росЗМІ.

Дивіться також ЄС обмежив постачання технологій до Росії: серед заборонених товарів навіть геймпади

Інший великий дистриб'ютор алкоголю – Ladoga – також зафіксував зростання вартості імпортних вин у своєму асортименті на 10 – 50%, залежно від країни походження. Найбільше подорожчала продукція з держав, які російська влада визнала "недружніми".

Мито на вино та інші причини

З липня 2024 року уряд Росії підняв мито на вино з таких країн до 25% (але не менше 2 доларів за літр), що замінило попередню ставку в 20% від митної вартості.

Як зазначив виконавчий директор Fort Олександр Ліпілін, на ріст цін також вплинули підвищення акцизів (з 108 до 113 рублів за літр) та труднощі з транскордонними платежами.

Зауважте. Внаслідок цього майже не залишилося вин із "недружніх" країн дешевше ніж 1000 рублів за пляшку.

Імпорт вин

За даними Євростату, у 2024 році імпорт вина з ЄС до Росії скоротився на третину – до 160,6 тисяч тонн (на суму 532 мільйона євро). Водночас постачальники почали збільшувати імпорт із Чилі, Аргентини, ПАР, а також Туреччини, Греції, Сирії та Кіпру.

Подорожчання імпортних вин спричинило зростання цін і на місцеву продукцію. За словами представників Ladoga, наприкінці 2024 року частина російських виробників підняла ціни на 9 – 12%, інші планують це зробити з березня 2025-го.

Основними причинами є зростання вартості імпортного обладнання, яке через санкції стає складніше ремонтувати чи оновлювати.