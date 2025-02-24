Під заборону потрапили ігрові контролери

Нові обмеження стосуватимуться 48 фізичних осіб і 35 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності та суверенітету України, інформує 24 Канал.

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Серед нововведень – заборона експорту ігрових контролерів, які російська армія модифікує для керування бойовими безпілотниками.

Нові критерії для санкцій

Рада ЄС також встановила два нові механізми, які дозволять запроваджувати санкції щодо:

Осіб та компаній, які володіють або експлуатують судна так званого "тіньового флоту" Путіна, що допомагає Росії обходити нафтові санкції.

Юридичних і фізичних осіб, які підтримують або отримують вигоду від російського військово-промислового комплексу.

Що ще потрапило під санкції

Обмеження на експорт товарів подвійного призначення, які Росія може використати у військових цілях, включають:

Хімічні прекурсори для виробництва хлорпікрину – речовини, яку країна-агресор застосовує як хімічну зброю, порушуючи міжнародні конвенції.

Програмне забезпечення для верстатів ЧПК (числового програмного керування), що використовується для виготовлення зброї.

(числового програмного керування), що використовується для виготовлення зброї. Відеоігрові контролери , які російська армія адаптує для управління дронами.

, які російська армія адаптує для управління дронами. Хромові руди та їхні сполуки, що мають військове застосування.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що нові санкції спрямовані не лише проти російського військового сектору, а й проти тих, хто допомагає обходити обмеження.