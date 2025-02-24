Під заборону потрапили ігрові контролери
Нові обмеження стосуватимуться 48 фізичних осіб і 35 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності та суверенітету України, інформує 24 Канал.
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Серед нововведень – заборона експорту ігрових контролерів, які російська армія модифікує для керування бойовими безпілотниками.
Нові критерії для санкцій
Рада ЄС також встановила два нові механізми, які дозволять запроваджувати санкції щодо:
- Осіб та компаній, які володіють або експлуатують судна так званого "тіньового флоту" Путіна, що допомагає Росії обходити нафтові санкції.
- Юридичних і фізичних осіб, які підтримують або отримують вигоду від російського військово-промислового комплексу.
Що ще потрапило під санкції
Обмеження на експорт товарів подвійного призначення, які Росія може використати у військових цілях, включають:
- Хімічні прекурсори для виробництва хлорпікрину – речовини, яку країна-агресор застосовує як хімічну зброю, порушуючи міжнародні конвенції.
- Програмне забезпечення для верстатів ЧПК (числового програмного керування), що використовується для виготовлення зброї.
- Відеоігрові контролери, які російська армія адаптує для управління дронами.
- Хромові руди та їхні сполуки, що мають військове застосування.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що нові санкції спрямовані не лише проти російського військового сектору, а й проти тих, хто допомагає обходити обмеження.