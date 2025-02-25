Подорожали товары из "недружественных" стран

Как сообщила российская компания Fort, занимающаяся торговлей вином, значительное подорожание связано с повышением пошлин и санкционным давлением, информирует 24 Канал со ссылкой на "тревожные" новости росСМИ.

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Другой крупный дистрибьютор алкоголя – Ladoga – также зафиксировал рост стоимости импортных вин в своем ассортименте на 10 – 50%, в зависимости от страны происхождения. Больше всего подорожала продукция из государств, которые российские власти признали "недружественными".

Пошлина на вино и другие причины

С июля 2024 года правительство России подняло пошлину на вино из таких стран до 25% (но не менее 2 долларов за литр), что заменило предыдущую ставку в 20% от таможенной стоимости.

Как отметил исполнительный директор Fort Александр Липилин, на рост цен также повлияли повышение акцизов (со 108 до 113 рублей за литр) и трудности с трансграничными платежами.

Заметьте. Вследствие этого почти не осталось вин из "недружественных" стран дешевле 1000 рублей за бутылку.

Импорт вин

По данным Евростата, в 2024 году импорт вина из ЕС в Россию сократился на треть – до 160,6 тысяч тонн (на сумму 532 миллиона евро). В то же время поставщики начали увеличивать импорт из Чили, Аргентины, ЮАР, а также Турции, Греции, Сирии и Кипра.

Подорожание импортных вин повлекло рост цен и на местную продукцию. По словам представителей Ladoga, в конце 2024 года часть российских производителей подняла цены на 9 – 12%, другие планируют это сделать с марта 2025-го.

Основными причинами являются рост стоимости импортного оборудования, которое из-за санкций становится сложнее ремонтировать или обновлять.