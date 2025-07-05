Україна може долучитися до глобальної ініціативи з підтримки жінок-підприємниць

Міжнародна програма Women Entrepreneurs Finance Code, яка діє у понад 30 країнах світу, може з'явитися і в Україні. Ініціатива має на меті розширення можливостей жінок у бізнесі, зокрема через спрощений доступ до фінансування.

Українки отримають додаткові можливості

Про потенційне приєднання України до програми повідомило Міністерство економіки. Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила це з Артуром Погосяном, заступником голови представництва ЄБРР в Україні, передає 24 Канал.

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В Україні вже працюють грантові й кредитні програми для жінок. Але ми готові впроваджувати нові інструменти, які покращать доступ до фінансування. Нам важливо ділитися досвідом з іншими країнами, де ця програма вже працює. Тим більше, що українські банки виявляють зацікавленість у приєднанні,

— зазначила Свириденко.

Зауважте. На першому етапі планують провести аналіз потреб українського ринку, після чого – укласти меморандум про співпрацю.

Жіноче підприємництво

Women Entrepreneurs Finance Code передбачає створення коаліції організацій, які підтримують жіноче підприємництво. Програма також включає запуск нових кредитних інструментів, регулярний моніторинг і звітність щодо обсягів фінансування для малого та середнього бізнесу.

За словами Артура Погосяна, програма базується на добровільних зобов'язаннях з боку банків, держави та інших учасників фінансового сектору щодо покращення доступу до фінансування для жінок у бізнесі.

За словами Свириденко, Україна має позитивний досвід співпраці з ЄБРР, зокрема у проектах підтримки ветеранського бізнесу, нова ініціатива – це можливість закріпити партнерство.