Суттєво зміняться зарплати: нардепка пояснила, що чекає на українців після підвищення податків

Закон про підвищення податків набуде чинності вже 1 грудня. У ньому є як позитивні норми, так і дещо суперечливі.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від “Голосу” та членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко, зауваживши, що закон про підвищення податків досить довго ухвалювали. Зокрема були нюанси щодо того, коли все запрацює.

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Як зміняться податки в Україні

Як зазначила нардепка, серед позитивних норм варто виділити підвищення податку на прибуток банків до 50%, а для фінансових установ, які не є банками, – до 25%.

Це справедливо. Адже банки отримують надприбутки не через те, що стали більш ефективними чи почали видавати більше кредитів для бізнесу. А через те, що вони користуються облігаціями внутрішніх державних позик, які є під гарантіями держави,

– розповіла Васильченко.

Також з 1 грудня військовий збір для найманих працівників, які отримують білу зарплату, зросте з 1,5% до 5%. На практиці це означатиме, що у них буде менша зарплата на 3,5%.

ФОПи першої, другої та четвертої групи з 1 січня щомісяця платитимуть військовий збір в обсязі 10% від мінімальної зарплати – 800 гривень. ФОПи третьої групи будуть платити ще 1%. Якщо зараз у них ставка єдиного податку 5%, то буде 6%.

Крім того, з 1 січня бізнес, зокрема і ФОПи, будуть зобов'язані звітуватися кожного місяця. Зараз вони можуть це робити раз у квартал. Щодо цього пункту було багато дискусій, адже це буде додаткове навантаження. Підприємці будуть змушені витрачати більше коштів на бухгалтерів тощо.

Є питання щодо підвищення військового збору

Експерти, бізнес-асоціації, громадські організації, народні депутати пропонували альтернативні підходи замість зміни військового збору. Була ідея підняти ПДВ на 2-3% замість військового збору. У такому випадку додатковий податковий тягар ліг би на усіх українців. А зараз – лише на частину.

Усі свідомі, що потрібні кошти на оборону. Бізнес відстоював позицію підняття саме ПДВ. Чому так? За даними Мінфіну, приблизно половина економіки перебуває в тіні. Коли підвищують лише військовий збір, то це стосується тільки білого сектору – тих, хто і так платить податки. Якби підвищили ПДВ на 2-3 пункти, то це рівномірно лягло додатковим тягарем на все українське суспільство. Включно з тою половиною, яка перебуває в тіні,

– пояснила нардепка.

Додамо, що зміни податків в Україні будуть тимчасовими. Вони діятимуть під час воєнного стану.