Податки не зростатимуть навіть у 2026, – Гетманцев пояснив, як закриватимуть "дірку" в бюджеті

Попри рекордний дефіцит бюджету, Верховна Рада не планує підвищувати податки щонайменше до 2026 року. Натомість детінізація економіки може перекрити нестачу.

Нестача в бюджеті і рішення

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону 2 червня, передає 24 Канал.

Дивіться також Більш як 50% економіки в тіні: Гетманцев зробив шокуючу заяву

За його словами, у держбюджеті на 2025 рік бракує до 500 мільярдів гривень, але цю нестачу можна компенсувати без фіскального тиску на бізнес. Головна стратегія – детінізація економіки, що, за розрахунками, може принести 160 – 170 мільярдів гривень вже цьогоріч.

Я не бачу підстав піднімати податки – навіть у 2026 році. Хоча ситуація з бюджетом на той рік ще складніша через більший дефіцит, який поки що не перекрито зовнішніми джерелами,

– пояснив Гетманцев.

Який вихід

У 2023 році детінізація принесла держбюджету додаткові 1,5 мільярда доларів, у 2024-му – 2,5 мільярда доларів, а на 2025 рік план – 4 мільярди доларів.

Крім того, серед джерел фінансування уряд розраховує на військові облігації та фіскальну економію – скорочення неефективних державних програм, що може зекономити ще до 50 мільярдів гривень.

Гетманцев наголосив, що підвищення податків без детінізації – удар по чесному бізнесу: "Якщо ти не вивів економіку з тіні, то податкове навантаження лягає лише на білий сектор, посилюючи нерівність".

За його оцінками, тіньова економіка в Україні сягає 800 – 900 мільярдів гривень. Цих коштів вистачило б, щоб утричі підвищити зарплати вчителям і медикам, а також на 50% збільшити пенсії.

У списку пріоритетів – боротьба з тіньовим обігом тютюну та пального, а також реформа митниці для припинення контрабанди. Гетманцев закликав громадян також долучатися до детінізації: "Не вимагати чек – це фактично допомогти вкрасти в армії".