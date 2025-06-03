Податки не зростатимуть навіть у 2026, – Гетманцев пояснив, як закриватимуть "дірку" в бюджеті
- Верховна Рада не планує підвищувати податки до 2026 року, сподіваючись на детінізацію економіки для покриття дефіциту бюджету.
- Детінізація економіки може принести значні кошти до бюджету, а також передбачаються військові облігації та фіскальна економія як додаткові джерела фінансування.
Попри рекордний дефіцит бюджету, Верховна Рада не планує підвищувати податки щонайменше до 2026 року. Натомість детінізація економіки може перекрити нестачу.
Нестача в бюджеті і рішення
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону 2 червня, передає 24 Канал.
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За його словами, у держбюджеті на 2025 рік бракує до 500 мільярдів гривень, але цю нестачу можна компенсувати без фіскального тиску на бізнес. Головна стратегія – детінізація економіки, що, за розрахунками, може принести 160 – 170 мільярдів гривень вже цьогоріч.
Я не бачу підстав піднімати податки – навіть у 2026 році. Хоча ситуація з бюджетом на той рік ще складніша через більший дефіцит, який поки що не перекрито зовнішніми джерелами,
– пояснив Гетманцев.
Який вихід
У 2023 році детінізація принесла держбюджету додаткові 1,5 мільярда доларів, у 2024-му – 2,5 мільярда доларів, а на 2025 рік план – 4 мільярди доларів.
Крім того, серед джерел фінансування уряд розраховує на військові облігації та фіскальну економію – скорочення неефективних державних програм, що може зекономити ще до 50 мільярдів гривень.
Гетманцев наголосив, що підвищення податків без детінізації – удар по чесному бізнесу: "Якщо ти не вивів економіку з тіні, то податкове навантаження лягає лише на білий сектор, посилюючи нерівність".
За його оцінками, тіньова економіка в Україні сягає 800 – 900 мільярдів гривень. Цих коштів вистачило б, щоб утричі підвищити зарплати вчителям і медикам, а також на 50% збільшити пенсії.
У списку пріоритетів – боротьба з тіньовим обігом тютюну та пального, а також реформа митниці для припинення контрабанди. Гетманцев закликав громадян також долучатися до детінізації: "Не вимагати чек – це фактично допомогти вкрасти в армії".