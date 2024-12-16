В Україні значно зростуть тарифи на телефонний зв'язок

Укртелеком оголосив про суттєве підвищення тарифів на послуги фіксованого телефонного зв'язку та проводового радіомовлення для фізичних осіб з 1 січня 2025 року.

Мобільні оператори підняли тарифи

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію на сайті компанії. Попередньо мобільний оператор Київстар повідомив про підвищення тарифів на 25%.

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Так з 2025 року вартість тарифу на проводове радіо збільшиться на 30,3%, з 145 до 189 гривень.

Як зросте ціна за послуги

Вартість послуг телефонії для тарифного плану "простий" збільшиться на 30,8%, з 195 до 255 гривень, "простий мінімальний" – на 27,7%, з 195 до 249 гривень, "домашній базовий" – на 27,5%, з 255 до 325 гривень, а "домашній безлімітний" – на 29%, з 255 до 329 гривень.

Укртелеком повідомив про зростання доходу на 16% за перші дев'ять місяців 2024 року, збільшивши його з 3,1 млрд грн до 3,6 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За три квартали 2024 року EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) компанії зменшилась на 15% до 850 мільйонів гривень.

У 2023 році порівняно з 2022 роком Укртелеком скоротив дохід на 10% до 5 млрд гривень і EBITDA – на 16% до 1 мільярда гривень.

Довідково. Компанія є частиною групи компаній СКМ Ріната Ахметова.