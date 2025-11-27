Ризик для ФОПів: яку пільгу можуть скасувати на вимогу МВФ

Україна та МВФ домовляються про нову програму підтримки на 8,1 мільярда доларів. Серед вимог – пункт про скасування пільги для бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Як вимога МВФ вплине на дрібний бізнес?

Більшість вимог до України від Міжнародного валютного фонду для співпраці за новою програмою матимуть позитивний вплив. Проте пункт щодо скасування пільг для реєстрації платника ПДВ може зашкодити малому бізнесу України. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Нині ФОП на спрощеній системі оподаткування не сплачують податок на додану вартість. Третя група може бути платником ПДВ, але це не обов'язково.

Вимога ж МВФ фактично зробить цю реєстрацію обов’язковою для всіх, окрім ФОП 1 групи.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Це давня мрія Мінфіну, яка записана у стратегії заходів: жахливий пункт про те, щоб для всієї спрощеної системи встановити ліміт доходу на ПДВ. По суті, усіх спрощенців хочуть перевезти на ПДВ з одного мільйона гривень, а це зараз друга-третя група, це півтора мільйона людей, які наторговують на два-три мільйони гривень: маленькі крамнички, перукарні, кафешки. І для них це просто загибель.

Олег Гетман додає, що в разі ухвалення цієї вимоги, ФОПи 2 – 3 групи на спрощеній системі з лімітом доходу в 6,7 та 9,3 мільйона гривень змушені будуть переходити на загальну систему оподаткування.

ПДВ – це надскладна, особливо в наших умовах, система адміністрування, це блокування податкових накладних, звітність. Тож це мінімум брати окремого бухгалтера й стикатися з усіма проблемами шаленої загальної системи. Тож, по суті, всю спрощенку обрізають до одного мільйона гривень. І це шкідливий, контрпродуктивний пункт,

– підсумовує економіст Олег Гетман.

Неоприлюднений наразі деталізований документ із програмою МВФ має прояснити ситуацію щодо цієї вимоги. У разі потреби аналітичні центри планують долучитися до діалогу зі стейкхолдерами, аби донести свої застереження.

Що передбачає нова програма співпраці з МВФ?

Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, а остаточне рішення ухвалюватиме Рада виконавчих директорів Фонду. Вона розрахована на 4 роки й передбачає надання 8,1 мільярда доларів США .

Співпраця в межах програми вимагає посилення роботи над детінізацією економіки, а також збереження незалежності антикорупційних інституцій та продовження реформування податкової та митної служб.

Також у МВФ очікують, що влада України уникатиме неефективних витрат або запровадження нових податкових пільг.

Які ключові вимоги МВФ до України?

В оприлюдненому пресрелізі Міжнародного валютного фонду йдеться про вимоги щодо посилення роботи в таких напрямках: