Щоб уникнути блекауту: бізнес просить продовжити пільги на енергообладнання
- Асоціація бізнесу звернулася до влади з проханням продовжити пільги на імпорт енергетичного обладнання до 2026 року, а також включити трансформатори до переліку обладнання.
- Законопроєкти №14089 та №14090, які передбачають ці зміни, були розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, і їх підтримка вважається критично важливою для відновлення енергетичної інфраструктури.
Що відомо про звернення бізнесу?
Верховну Раду просять підтримати та якнайшвидше ухвалити законопроєкти №14089 та №14090, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБА.
Вони передбачають продовження дії пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення переліку такого обладнання. Ці документи було розглянуто під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Під час обговорення 5 листопада члени Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг також запропонували включити до переліку трансформатори. Адже саме підстанції дедалі частіше стають об’єктами ворожих атак.
У Комітеті з енергетики Європейській Бізнес Асоціації відзначають, що продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни. Саме це допоможе бізнесу уникнути блекаутів.
Що відомо про стан енергетики України та можливі блекаути?
Росія змінила тактику атак на енергетику України, націлюючись на відрив прифронтових областей від об'єднаної енергосистеми. Графіки відключень електроенергії в Україні можуть тривати до весни 2026 року. Також джерела BBC вважають, що українці будуть з газом взимку.
Західні області України мають кращий доступ до імпорту електроенергії, що зменшує ризик відключень світла. Ситуація в Сумах, Харкові та Чернігові є гіршою, ніж у західних містах, таких як Львів і Тернопіль.
ЄС стурбований, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують ядерній безпеці, оскільки вони впливають на підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій.