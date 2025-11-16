Щоб уникнути блекауту: бізнес просить продовжити пільги на енергообладнання

Асоціація бізнесу звернулася до влади для продовдження пільги на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році. Також запропонували включити до переліку трансформатори.

Що відомо про звернення бізнесу?

Верховну Раду просять підтримати та якнайшвидше ухвалити законопроєкти №14089 та №14090, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБА.

Дивіться також Пільги на електромобілі можуть скасувати: чи доведеться українцям платити податки

Вони передбачають продовження дії пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення переліку такого обладнання. Ці документи було розглянуто під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Під час обговорення 5 листопада члени Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг також запропонували включити до переліку трансформатори. Адже саме підстанції дедалі частіше стають об’єктами ворожих атак.

У Комітеті з енергетики Європейській Бізнес Асоціації відзначають, що продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни. Саме це допоможе бізнесу уникнути блекаутів.

Що відомо про стан енергетики України та можливі блекаути?