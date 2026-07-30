Посилки до 150 євро: в Україні схвалили законопроєкт про скасування пільги

Кабінет Міністрів схвалив важливий законопроєкт. Він скасовує звільнення від податку на додану вартість імпортних товарів вартістю до 150 євро, які були придбані через іноземні маркетплейси.

Який законопроєкт схвалили в Україні

Законопроєкт вже направили до Верховної Ради, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Ми пропонуємо скасувати цю пільгу та привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, не оподатковуватимуться.

Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції,

– наголосив Корецький.

Очікується, що це рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку. Це надасть додатковий ресурс для фінансування оборони та розвитку української економіки.

Якщо депутати підтримають це рішення, то правила щодо запровадження ПДВ на посилки набудуть чинності не раніше 2027 року. Так бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час на підготовку.

У середу, 29 липня, уряд переголосував та переподав у Верховну Раду законопроєкт про скасування пільги. Раніше Рада вже не змогла підтримати його – це відбулося наприкінці травня.

Нагадаємо, що Європейська Бізнес Асоціація підтримує скасування пільг на ПДВ. Але водночас наголошують на тому, що потрібно ще й підкоригувати Митний кодекс.