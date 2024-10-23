Російський олігарх мав у власності курорт в Італії, хоча щодо нього ввели санкції

У власності російського олігарха Муса Базаєва перебував один з італійських курортів навіть після того, як ЄС ввів на нього санкції. Це з'ясувалося після оприлюднення статутного документа компанії Retivia Investments, на Кіпрі.

Італійська влада не заморожувала активи Базаєва

Retivia Investments володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро, повідомляє видання Financial Times.

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У документі, зокрема, йдеться про те, що влада Італії не вжила заходів щодо заморожування активів олігарха. Базаєв був внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року, але активи залишались у його власності ще кілька тижнів по тому.

Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Хто такий Муса Базаєв Муса Базаєв – російський бізнесмен чеченського походження, президент компанії Mercury, яка займається торгівлею розкішними товарами, зокрема люксовими автомобілями, годинниками, ювелірними виробами та одягом. Він також відомий своїми зв’язками з політичними та бізнес-колами в Росії. Нині він є одним з найбагатших людей у Росії. В його інтересах: нафтова, металургійна та сировинна галузі.

Зауважте! Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.

Цікаво, що 26 липня 2022 року до кіпрського реєстру компаній був поданий документ, згідно з яким Retivia Investments була нібито продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року.

А документ, опублікований нещодавно, спростовує цю інформацію.