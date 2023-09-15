Україна та Південна Корея погодили кредити на повоєнну відбудову

Партнери України продовжують активно будувати плани на майбутню допомогу нашій державі у подоланні наслідків війни. Свій крок назустріч нашій країні зробила і Південна Корея.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьоном. У підсумку переговорів з делегацією гостей вдалося домовитися про важливі кроки для подальшої співпраці.

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Участь у відбудові України

За підсумками зустрічі Україна і Республіка Корея підписали угоду про реалізацію ключових проєктів відбудови нашої країни після війни. Кредити буде надавати Фонд економічного розвитку та співробітництва.

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Також на зустрічі були представники корейського бізнесу, які висловили свій погляд на подальшу співпрацю наших країн.

Окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла. Подякував корейському уряду за оперативну передачу техніки та спорядження для розмінування,

– розповів Денис Шмигаль.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявляв, що його країна виділить 2,3 мільярда доларів для допомоги України. Також участь у повоєнній відбудові України обіцяли взяти велика кількість світових корпорацій.