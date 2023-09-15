Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьоном. У підсумку переговорів з делегацією гостей вдалося домовитися про важливі кроки для подальшої співпраці.
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Участь у відбудові України
За підсумками зустрічі Україна і Республіка Корея підписали угоду про реалізацію ключових проєктів відбудови нашої країни після війни. Кредити буде надавати Фонд економічного розвитку та співробітництва.
Також на зустрічі були представники корейського бізнесу, які висловили свій погляд на подальшу співпрацю наших країн.
Окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла. Подякував корейському уряду за оперативну передачу техніки та спорядження для розмінування,
– розповів Денис Шмигаль.
Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявляв, що його країна виділить 2,3 мільярда доларів для допомоги України. Також участь у повоєнній відбудові України обіцяли взяти велика кількість світових корпорацій.