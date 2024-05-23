Pixar вирішив скоротити штат: скільки людей шукатимуть нову роботу

Історія зі скороченнями працівників на глобальному ринку продовжується. Цього разу постраждає частина команди Pixar.

Звільнення продовжуються

Як стало відомо з джерел, анімаційна студія Pixar змушена долучитися до компаній, які проводять оптимізацію штату. Творець "Історії іграшок", "Вперед і вгору" та інших популярних мультфільмів звільнить близько 14% співробітників.

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До такого кроку компанія вирішила вдатися, адже не буде випускати багато оригінальних потокових серіалів. Відтак, приблизно 175 людей найближчим часом активно шукатимуть роботу.

Колишній гендиректор Disney Боб Чапек створив підрозділ для створення серіалів та ексклюзивного контенту для Disney+. Ідея не "вигоріла", тому боси прийняли рішення скоротити штат.

У 1986 році співзасновник Apple Стів Джобс купив підрозділ Graphic Group за 10 мільйонів доларів. Так почалася історія Pixar.

Боб Айгер почав "різати" витрати на оригінальних потоковий контент, мотивуючи це бажанням підняти Disney+ до прибутковості. Розважальний підрозділ Disney у минулому кварталі отримав операційний прибуток, і Айгер збирається будь-що зберегти цю тенденцію.

Тепер Pixar кине всі зусилля на створення звичних повнометражних фільмів. Спочатку їх будуть показувати у кінотеатрах, і лише після цього будуть доступними у Disney+.