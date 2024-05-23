Увольнения продолжаются
Как стало известно из источников, анимационная студия Pixar вынуждена присоединиться к компаниям, которые проводят оптимизацию штата. Создатель "Истории игрушек", "Вперед и вверх" и других популярных мультфильмов уволит около 14% сотрудников.
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К такому шагу компания решила прибегнуть, ведь не будет выпускать много оригинальных потоковых сериалов. Поэтому, примерно 175 человек в ближайшее время будут активно искать работу.
Бывший гендиректор Disney Боб Чапек создал подразделение для создания сериалов и эксклюзивного контента для Disney+. Идея не "выгорела", поэтому боссы приняли решение сократить штат.
Боб Айгер начал "резать" расходы на оригинальных потоковый контент, мотивируя это желанием поднять Disney+ к прибыльности. Развлекательное подразделение Disney в прошлом квартале получило операционную прибыль, и Айгер собирается во что бы то ни стало сохранить эту тенденцию.
Теперь Pixar бросит все усилия на создание привычных полнометражных фильмов. Сначала их будут показывать в кинотеатрах, и только после этого будут доступны в Disney+.