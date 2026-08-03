Новий бізнес Трампа обурив експертів: трейдерам продаватимуть доступ до його постів

Компанія Дональда Трампа запускає платний сервіс для професійних трейдерів, який надаватиме швидкий доступ до публікацій у Truth Social. Ініціатива вже викликала гостру критику через можливі ризики для чесної конкуренції на фінансових ринках.

Що відомо про новий сервіс Truth Social для трейдерів

Компанія Trump Media & Technology, якій належить соціальна мережа Truth Social, запустила новий сервіс Truth API, орієнтований на професійних учасників фінансових ринків, пише Associated Press. Він надаватиме високошвидкісний доступ до дописів президента США Дональда Трампа та інших популярних авторів платформи.

За інформацією видання, вартість підписки становить 100 тисяч доларів на місяць. Сервіс розрахований насамперед на компанії, які займаються високочастотною торгівлею (high-frequency trading) і використовують автоматизовані алгоритми для укладання угод за частки секунди.

У компанії наголошують, що повідомлення надходитимуть трейдерам і широкій аудиторії одночасно, тому, на їхню думку, жодних переваг окремі користувачі не отримають.

Втім, експерти з фондового ринку не погоджуються з такою позицією. Вони зазначають, що спеціалізовані канали передачі даних та алгоритми дозволяють професійним трейдерам реагувати на новини значно швидше за звичайних інвесторів.

Чому ініціатива вже викликала суперечки

Фахівці звертають увагу, що дописи Дональда Трампа регулярно впливають на вартість акцій, валют, облігацій і сировини. Президент США часто оголошує через Truth Social про нові мита, зовнішньополітичні рішення або висловлюється щодо окремих компаній, після чого фінансові ринки швидко реагують.

Наприклад, раніше після позитивних згадок про Palantir Technologies та Intel акції цих компаній демонстрували різке зростання. Саме тому доступ до максимально швидкого отримання таких повідомлень може стати цінною перевагою для професійних трейдерів.

Критики проєкту також наголошують на можливому конфлікті інтересів, адже йдеться про президента США, чиї заяви безпосередньо впливають на світові фінансові ринки. Водночас у Trump Media відкидають звинувачення та заявляють, що критика має політичний характер і ґрунтується на нерозумінні принципів роботи відкритих ринків.

Запуск Truth API може стати важливим джерелом доходу для Trump Media, яка, попри високу популярність платформи серед прихильників президента, продовжує звітувати про значні фінансові збитки. Якщо сервіс приверне увагу великих торговельних компаній, він здатен суттєво збільшити виручку бізнесу.