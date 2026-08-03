Что известно о новом сервисе Truth Social для трейдеров

Компания Trump Media & Technology, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, запустила новый сервис Truth API, ориентированный на профессиональных участников финансовых рынков, пишет Associated Press. Он будет предоставлять высокоскоростной доступ к постам президента США Дональда Трампа и других популярных авторов платформы.

По информации издания, стоимость подписки составляет 100 тысяч долларов в месяц. Сервис рассчитан в первую очередь на компании, занимающиеся высокочастотной торговлей (high-frequency trading) и использующие автоматизированные алгоритмы для заключения сделок за доли секунды.

В компании подчеркивают, что сообщения будут поступать трейдерам и широкой аудитории одновременно, поэтому, по их мнению, отдельные пользователи никаких преимуществ не получат.

Впрочем, эксперты фондового рынка не согласны с такой позицией. Они отмечают, что специализированные каналы передачи данных и алгоритмы позволяют профессиональным трейдерам реагировать на новости значительно быстрее, чем обычные инвесторы.

Почему инициатива уже вызвала споры

Специалисты обращают внимание на то, что посты Дональда Трампа регулярно влияют на стоимость акций, валют, облигаций и сырья. Президент США часто объявляет через Truth Social о новых пошлинах, внешнеполитических решениях или высказывается по поводу отдельных компаний, после чего финансовые рынки быстро реагируют.

Например, ранее после положительных упоминаний о Palantir Technologies и Intel акции этих компаний демонстрировали резкий рост. Именно поэтому доступ к максимально быстрому получению таких сообщений может стать ценным преимуществом для профессиональных трейдеров.

Критики проекта также отмечают возможный конфликт интересов, ведь речь идет о президенте США, чьи заявления напрямую влияют на мировые финансовые рынки. В то же время в Trump Media отвергают обвинения и заявляют, что критика носит политический характер и основана на непонимании принципов работы открытых рынков.

Запуск Truth API может стать важным источником дохода для Trump Media, которая, несмотря на высокую популярность платформы среди сторонников президента, продолжает сообщать о значительных финансовых убытках. Если сервис привлечет внимание больших торговых компаний, он способен существенно увеличить выручку бизнеса.