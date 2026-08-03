Что известно о новом сервисе Truth Social для трейдеров
Компания Trump Media & Technology, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, запустила новый сервис Truth API, ориентированный на профессиональных участников финансовых рынков, пишет Associated Press. Он будет предоставлять высокоскоростной доступ к постам президента США Дональда Трампа и других популярных авторов платформы.
По информации издания, стоимость подписки составляет 100 тысяч долларов в месяц. Сервис рассчитан в первую очередь на компании, занимающиеся высокочастотной торговлей (high-frequency trading) и использующие автоматизированные алгоритмы для заключения сделок за доли секунды.
В компании подчеркивают, что сообщения будут поступать трейдерам и широкой аудитории одновременно, поэтому, по их мнению, отдельные пользователи никаких преимуществ не получат.
Впрочем, эксперты фондового рынка не согласны с такой позицией. Они отмечают, что специализированные каналы передачи данных и алгоритмы позволяют профессиональным трейдерам реагировать на новости значительно быстрее, чем обычные инвесторы.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Почему инициатива уже вызвала споры
Специалисты обращают внимание на то, что посты Дональда Трампа регулярно влияют на стоимость акций, валют, облигаций и сырья. Президент США часто объявляет через Truth Social о новых пошлинах, внешнеполитических решениях или высказывается по поводу отдельных компаний, после чего финансовые рынки быстро реагируют.
Например, ранее после положительных упоминаний о Palantir Technologies и Intel акции этих компаний демонстрировали резкий рост. Именно поэтому доступ к максимально быстрому получению таких сообщений может стать ценным преимуществом для профессиональных трейдеров.
Критики проекта также отмечают возможный конфликт интересов, ведь речь идет о президенте США, чьи заявления напрямую влияют на мировые финансовые рынки. В то же время в Trump Media отвергают обвинения и заявляют, что критика носит политический характер и основана на непонимании принципов работы открытых рынков.
Запуск Truth API может стать важным источником дохода для Trump Media, которая, несмотря на высокую популярность платформы среди сторонников президента, продолжает сообщать о значительных финансовых убытках. Если сервис привлечет внимание больших торговых компаний, он способен существенно увеличить выручку бизнеса.