До 10 червня – крайній термін подання річної фінзвітності та аудиторського звіту

Платники податків, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову або консолідовану звітність, мають подати відповідні документи до 10 червня 2025 року включно.

Як подати фінзвітність

Фінансова звітність подається у форматі XML через режим "Введення звітності" в приватній частині Електронного кабінету платника податків, нагадує 24 Канал.

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.Аудиторський звіт потрібно подати у форматі PDF (обсяг файлу – до 5 МБ) разом із супровідним листом через режим "Листування з ДПС".

Термін подання звітності стосується документів за попередній звітний рік і є обов'язковим для всіх компаній, що підпадають під вимогу публічного розкриття фінзвітності.

Увага. Подання звітів після 10 червня вважатиметься порушенням термінів, що може призвести до відповідальності, включаючи штрафи.