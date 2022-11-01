Податки з 1 листопада: чи доведеться платити більше

Податки для ФОПів з 1 листопада не зміняться, адже мінімальна зарплата залишилась без змін. Однак зросте податок на продаж нерухомості.

Податки з 1 листопада

Оскільки мінімальна зарплата зараз складає 6 700 гривень, то Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 1 474 гривень (22% від мінімальної зарплати).

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ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.

Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.

Податок на продаж нерухомості

, що з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Це саме стосується й заповнення за цей період ЄСВ у податковій декларації. Але зауважте, якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

З 1 листопада, через закон №2600, зростає податок за продажі об'єктів нерухомості на 18%. Також закон вносить зміни в податковий кодекс, розширює визначення нерухомості та процедур оподаткування та оформлення під час продажу.

Тож з 1 листопада продажі нерухомості будуть обкладатися податком 18% та 1,5% військового збору. Проте закон передбачає також зменшення виплати внаслідок офіційного фіксування витрат.