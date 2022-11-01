Податки з 1 листопада: чи доведеться платити більше
Податки для ФОПів з 1 листопада не зміняться, адже мінімальна зарплата залишилась без змін. Однак зросте податок на продаж нерухомості.
Податки з 1 листопада
Оскільки мінімальна зарплата зараз складає 6 700 гривень, то Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 1 474 гривень (22% від мінімальної зарплати).
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- ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.
- Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.
Податок на продаж нерухомості
З 1 листопада, через закон №2600, зростає податок за продажі об'єктів нерухомості на 18%. Також закон вносить зміни в податковий кодекс, розширює визначення нерухомості та процедур оподаткування та оформлення під час продажу.
Тож з 1 листопада продажі нерухомості будуть обкладатися податком 18% та 1,5% військового збору. Проте закон передбачає також зменшення виплати внаслідок офіційного фіксування витрат.Корисно! Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес - працюйте звідусіль, де зручно, і заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали і логістику.