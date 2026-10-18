Податкова може зацікавитися донатами: що загрожує блогерам і як уникнути помилок

Донати стали для блогерів і стримерів одним зі способів заробітку та підтримки від аудиторії. Однак такі перекази не завжди можна вважати звичайними подарунками: регулярні надходження можуть привернути увагу банку.

Чим донати відрізняються від оплати реклами

Попри те, що обидва види платежів надходять блогеру від інших людей або компаній, їхнє призначення різне, пише Новини.LIVE.

Донати можуть розглядатися як дарування, тоді як гроші за рекламу є оплатою за послуги. Від цього залежить, як саме потрібно обліковувати та оподатковувати отримані кошти:

Якщо на один банківський рахунок одночасно надходять донати від глядачів, рекламні виплати й особисті перекази, згодом може бути складно пояснити походження кожної суми.

Тому блогерам варто заздалегідь подбати про облік надходжень і зберігати підтвердження платежів.

Окрему увагу слід приділити оподаткуванню – дохід фізичної особи за ставкою 23%.

Чому банк і податкова можуть зацікавитися надходженнями

Банки перевіряють фінансові операції клієнтів у межах фінансового моніторингу. Якщо характер або обсяг переказів викликає запитання, у клієнта можуть попросити пояснити походження грошей і надати документи на підтвердження.

Сам факт отримання донатів не означає автоматичного блокування рахунку. Проблеми можуть виникнути, якщо клієнт не зможе належним чином пояснити операції або підтвердити походження коштів.

Щоб зменшити ризики, блогерам варто:

Розмежовувати різні надходження – вести облік донатів, рекламних виплат та інших переказів. Зберігати підтвердження – дані про платежі, домовленості з рекламодавцями та документи, які пояснюють призначення коштів. Перевіряти податкові зобов'язання – з'ясувати, чи потрібно декларувати отримані гроші та які правила оподаткування застосовуються в конкретному випадку.

Отже, блогерам, які регулярно отримують фінансову підтримку від аудиторії, варто звертати увагу не лише на суму донатів, а й на те, як оформлені та обліковані ці надходження. Це допоможе уникнути непорозумінь із податковою та швидше надати пояснення банку, якщо виникнуть запитання.

Чи обов’язково відкривати ФОП?

Формально реєстрація ФОП для ведення соцмереж не потрібна, якщо дохід був одноразовим. Але якщо заробіток регулярний, є реклама або співпраця з брендами, ведеться комерційний контент – така діяльність уже вважається підприємницькою.

Найпоширеніший варіант легалізації – ФОП 3-ї групи зі ставкою 5%. Це дозволяє офіційно працювати й сплачувати податок із доходу.

Податкова має доступ до банківських транзакцій і міжнародних платіжних систем. Регулярні надходження з-за кордону можуть привернути увагу контролюючих органів.