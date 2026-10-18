Почему донаты отличаются от оплаты рекламы

Несмотря на то, что оба вида платежей поступают блогеру от других людей или компаний, их назначение различно, пишет Новини.LIVE.

Донаты можно рассматривать как пожертвования, тогда как деньги за рекламу являются оплатой за услуги. От этого зависит, как именно нужно учитывать и облагать налогами полученные средства:

Если на один банковский счет одновременно поступают донаты от зрителей, рекламные выплаты и личные переводы, впоследствии может быть сложно объяснить происхождение каждой суммы.

Поэтому блогерам стоит заранее позаботиться об учете поступлений и хранить подтверждения платежей.

Особое внимание следует уделить налогообложению – доход физического лица облагается по ставке 23%.

Почему банк и налоговая могут заинтересоваться поступлениями

Банки проверяют финансовые операции клиентов в рамках финансового мониторинга. Если характер или объем переводов вызывает вопросы, у клиента могут попросить объяснить происхождение денег и предоставить документы в подтверждение.

Сам факт получения пожертвований не означает автоматической блокировки счета. Проблемы могут возникнуть, если клиент не сможет должным образом объяснить операции или подтвердить происхождение средств.

Чтобы снизить риски, блогерам следует:

Разделять различные поступления – вести учет пожертвований, рекламных выплат и других переводов. Хранить подтверждающие документы – данные о платежах, договоренности с рекламодателями и документы, объясняющие назначение средств. Проверять налоговые обязательства – выяснить, нужно ли декларировать полученные деньги и какие правила налогообложения применяются в конкретном случае.

Итак, блогерам, которые регулярно получают финансовую поддержку от аудитории, стоит обращать внимание не только на сумму пожертвований, но и на то, как оформлены и учтены эти поступления. Это поможет избежать недоразумений с налоговой службой и быстрее предоставить объяснения банку, если возникнут вопросы.

Обязательно ли открывать ФЛП?

Формально регистрация ФЛП для ведения социальных сетей не требуется, если доход был разовым. Но если заработок регулярный, есть реклама или сотрудничество с брендами, ведется коммерческий контент – такая деятельность уже считается предпринимательской.

Самый распространенный вариант легализации – ФЛП 3-й группы со ставкой 5%. Это позволяет официально работать и платить налог с дохода.

Налоговая имеет доступ к банковским транзакциям и международным платежным системам. Регулярные поступления из-за рубежа могут привлечь внимание контролирующих органов.