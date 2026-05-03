Что такое монетизация в TikTok и какие источники дохода?

Монетизация в TikTok – это возможность получать доход благодаря контенту. Платформа позволяет зарабатывать несколькими способами, но не все они одинаково эффективны, пишет Hostiq.

Смотрите также Фейки вместо ракет: как ИИ и TikTok помогают России воевать против украинцев

Авторы могут зарабатывать через рекламу и интеграции с брендами, партнерские программы, прямые трансляции, продажа собственных товаров или услуг, программу для авторов (Creator Fund).

Именно сотрудничество с брендами обычно приносит наибольшие деньги.

Сколько TikTok платит за 1 000 просмотров?

Creator Fund – это официальная программа платформы, которая платит за просмотры. Но доходы здесь невысокие: примерно 4 – 8 долларов за 1 000 просмотров, от 100 до 600 долларов за 1 миллион просмотров.

Это означает, что даже вирусные видео не гарантируют существенного заработка. Почему это проблема?

  • пользователи переоценивают возможность заработка
  • новички ожидают быстрых денег
  • реальные доходы не покрывают потраченного времени

Как подключить монетизацию?

Чтобы получить доступ к программе, нужно:

  • быть старше 18 лет
  • иметь от 10 000 подписчиков
  • набрать 100 000 просмотров за последние 30 дней

После этого заявку можно подать через настройки профиля.

Обратите внимание! Эта программа пока не доступна в Украине, но работает для блогеров США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Украинцам можно начать зарабатывать с партнерских программ, рекламы и спонсорства.

Как зарабатывать в TikTok на сотрудничестве с партнерами?

  1. Прокачайте профиль, чтобы заинтересовать партнеров. Обратите внимание, чтобы у вас была четкая ниша, понятное bio, постоянная активность с минимум 2 – 3 видео в неделю, качественные обложки и единая стилистика;
  2. Сделайте 2 – 3 "неформальные" рекламные видео, например, рекомендация продукта без оплаты, чтобы показать потенциальным партнерам свой стиль;
  3. Не рекламируйте все подряд, потому что так можно потерять доверие подписчиков;
  4. Не копируйте чужую рекламу, потому что это не нравится партнерам;
  5. Не ставьте партнерские ссылки в комментариях, потому что TikTok может их скрыть;
  6. Используйте QR-код в видео или партнерскую ссылку в Bio, потому что TikTok не позволяет активные гиперлинки прямо в подписи под видео.

Итак, TikTok может приносить деньги, но не через просмотры. Реальный доход появляется только тогда, когда автор использует платформу как инструмент для развития аудитории, а не как основной источник заработка.

Нужно ли платить налоги с TikTok?

Если вы зарабатываете на TikTok или YouTube, эти доходы считаются официальными. Налоговая расценивает их как зарплату или прибыль от предпринимательской деятельности, пишет My.новости.

К налогооблагаемым относятся:

  • выплаты за просмотры (монетизация)
  • донаты с платформ вроде Patreon или стримов
  • рекламные интеграции с брендами
  • бартер (например, техника или услуги за рекламу)

Все эти форматы - это полноценный доход, даже если деньги поступают не напрямую.

Обязательно ли открывать ФЛП?

Формально регистрация ФЛП не нужна, если доход был одноразовым. Но если заработок регулярный, есть реклама или сотрудничество с брендами, ведется коммерческий контент – такая деятельность уже считается предпринимательской.

Самый распространенный вариант легализации – ФЛП 3-й группы со ставкой 5%. Это позволяет официально работать и платить налог с дохода.

Налоговая имеет доступ к банковским транзакциям и международным платежным системам. Регулярные поступления из-за границы могут привлечь внимание контролирующих органов.

Возможные последствия:

  • доначисление налогов за несколько лет
  • штрафы и пеня
  • блокировка счетов
  • проблемы с кредитами, визами или открытием бизнеса

Объяснение от Минфина по уплате налогов

Эксперты на примере блогера Марии объяснили, как платить налоги с дохода от рекламы в TikTok, пишет Минфин.

№1. Блогерша Мария и налоги с рекламы в TikTok

Представьте Марию, ей 22 года и она ведет популярный блог в TikTok. Рекламируя украинские и иностранные бренды, Мария ежемесячно зарабатывает около 60 тысяч гривен (180 тысяч гривен за квартал, 720 тысяч гривен в год). Чтобы легализовать доходы, она зарегистрировала свою деятельность как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) 3-й группы. Это позволяет ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату – как от украинских, так и от зарубежных компаний,
– объясняют в Минфине.

Ежеквартально Мария подает налоговую декларацию через приложение "Моя налоговая" и платит налоги и обязательный страховой взнос. За год итог выглядит так:

Объяснение по налогам / инфографика Минфина