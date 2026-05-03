Что такое монетизация в TikTok и какие источники дохода?
Монетизация в TikTok – это возможность получать доход благодаря контенту. Платформа позволяет зарабатывать несколькими способами, но не все они одинаково эффективны, пишет Hostiq.
Смотрите также Фейки вместо ракет: как ИИ и TikTok помогают России воевать против украинцев
Авторы могут зарабатывать через рекламу и интеграции с брендами, партнерские программы, прямые трансляции, продажа собственных товаров или услуг, программу для авторов (Creator Fund).
Именно сотрудничество с брендами обычно приносит наибольшие деньги.
Сколько TikTok платит за 1 000 просмотров?
Creator Fund – это официальная программа платформы, которая платит за просмотры. Но доходы здесь невысокие: примерно 4 – 8 долларов за 1 000 просмотров, от 100 до 600 долларов за 1 миллион просмотров.
Это означает, что даже вирусные видео не гарантируют существенного заработка. Почему это проблема?
- пользователи переоценивают возможность заработка
- новички ожидают быстрых денег
- реальные доходы не покрывают потраченного времени
Как подключить монетизацию?
Чтобы получить доступ к программе, нужно:
- быть старше 18 лет
- иметь от 10 000 подписчиков
- набрать 100 000 просмотров за последние 30 дней
После этого заявку можно подать через настройки профиля.
Обратите внимание! Эта программа пока не доступна в Украине, но работает для блогеров США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Украинцам можно начать зарабатывать с партнерских программ, рекламы и спонсорства.
Как зарабатывать в TikTok на сотрудничестве с партнерами?
- Прокачайте профиль, чтобы заинтересовать партнеров. Обратите внимание, чтобы у вас была четкая ниша, понятное bio, постоянная активность с минимум 2 – 3 видео в неделю, качественные обложки и единая стилистика;
- Сделайте 2 – 3 "неформальные" рекламные видео, например, рекомендация продукта без оплаты, чтобы показать потенциальным партнерам свой стиль;
- Не рекламируйте все подряд, потому что так можно потерять доверие подписчиков;
- Не копируйте чужую рекламу, потому что это не нравится партнерам;
- Не ставьте партнерские ссылки в комментариях, потому что TikTok может их скрыть;
- Используйте QR-код в видео или партнерскую ссылку в Bio, потому что TikTok не позволяет активные гиперлинки прямо в подписи под видео.
Итак, TikTok может приносить деньги, но не через просмотры. Реальный доход появляется только тогда, когда автор использует платформу как инструмент для развития аудитории, а не как основной источник заработка.
Нужно ли платить налоги с TikTok?
Если вы зарабатываете на TikTok или YouTube, эти доходы считаются официальными. Налоговая расценивает их как зарплату или прибыль от предпринимательской деятельности, пишет My.новости.
К налогооблагаемым относятся:
- выплаты за просмотры (монетизация)
- донаты с платформ вроде Patreon или стримов
- рекламные интеграции с брендами
- бартер (например, техника или услуги за рекламу)
Все эти форматы - это полноценный доход, даже если деньги поступают не напрямую.
Обязательно ли открывать ФЛП?
Формально регистрация ФЛП не нужна, если доход был одноразовым. Но если заработок регулярный, есть реклама или сотрудничество с брендами, ведется коммерческий контент – такая деятельность уже считается предпринимательской.
Самый распространенный вариант легализации – ФЛП 3-й группы со ставкой 5%. Это позволяет официально работать и платить налог с дохода.
Налоговая имеет доступ к банковским транзакциям и международным платежным системам. Регулярные поступления из-за границы могут привлечь внимание контролирующих органов.
Возможные последствия:
- доначисление налогов за несколько лет
- штрафы и пеня
- блокировка счетов
- проблемы с кредитами, визами или открытием бизнеса
Объяснение от Минфина по уплате налогов
Эксперты на примере блогера Марии объяснили, как платить налоги с дохода от рекламы в TikTok, пишет Минфин.
№1. Блогерша Мария и налоги с рекламы в TikTok
Представьте Марию, ей 22 года и она ведет популярный блог в TikTok. Рекламируя украинские и иностранные бренды, Мария ежемесячно зарабатывает около 60 тысяч гривен (180 тысяч гривен за квартал, 720 тысяч гривен в год). Чтобы легализовать доходы, она зарегистрировала свою деятельность как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) 3-й группы. Это позволяет ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату – как от украинских, так и от зарубежных компаний,
– объясняют в Минфине.
Ежеквартально Мария подает налоговую декларацию через приложение "Моя налоговая" и платит налоги и обязательный страховой взнос. За год итог выглядит так:
Объяснение по налогам / инфографика Минфина