Что такое монетизация в TikTok и какие источники дохода?

Монетизация в TikTok – это возможность получать доход благодаря контенту. Платформа позволяет зарабатывать несколькими способами, но не все они одинаково эффективны, пишет Hostiq.

Смотрите также Фейки вместо ракет: как ИИ и TikTok помогают России воевать против украинцев

Авторы могут зарабатывать через рекламу и интеграции с брендами, партнерские программы, прямые трансляции, продажа собственных товаров или услуг, программу для авторов (Creator Fund).

Именно сотрудничество с брендами обычно приносит наибольшие деньги.

Сколько TikTok платит за 1 000 просмотров?

Creator Fund – это официальная программа платформы, которая платит за просмотры. Но доходы здесь невысокие: примерно 4 – 8 долларов за 1 000 просмотров, от 100 до 600 долларов за 1 миллион просмотров.

Это означает, что даже вирусные видео не гарантируют существенного заработка. Почему это проблема?

пользователи переоценивают возможность заработка

новички ожидают быстрых денег

реальные доходы не покрывают потраченного времени

Как подключить монетизацию?

Чтобы получить доступ к программе, нужно:

быть старше 18 лет

иметь от 10 000 подписчиков

набрать 100 000 просмотров за последние 30 дней

После этого заявку можно подать через настройки профиля.

Обратите внимание! Эта программа пока не доступна в Украине, но работает для блогеров США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Украинцам можно начать зарабатывать с партнерских программ, рекламы и спонсорства.

Как зарабатывать в TikTok на сотрудничестве с партнерами?

Прокачайте профиль, чтобы заинтересовать партнеров. Обратите внимание, чтобы у вас была четкая ниша, понятное bio, постоянная активность с минимум 2 – 3 видео в неделю, качественные обложки и единая стилистика; Сделайте 2 – 3 "неформальные" рекламные видео, например, рекомендация продукта без оплаты, чтобы показать потенциальным партнерам свой стиль; Не рекламируйте все подряд, потому что так можно потерять доверие подписчиков; Не копируйте чужую рекламу, потому что это не нравится партнерам; Не ставьте партнерские ссылки в комментариях, потому что TikTok может их скрыть; Используйте QR-код в видео или партнерскую ссылку в Bio, потому что TikTok не позволяет активные гиперлинки прямо в подписи под видео.

Итак, TikTok может приносить деньги, но не через просмотры. Реальный доход появляется только тогда, когда автор использует платформу как инструмент для развития аудитории, а не как основной источник заработка.

Нужно ли платить налоги с TikTok?

Если вы зарабатываете на TikTok или YouTube, эти доходы считаются официальными. Налоговая расценивает их как зарплату или прибыль от предпринимательской деятельности, пишет My.новости.

К налогооблагаемым относятся:

выплаты за просмотры (монетизация)

донаты с платформ вроде Patreon или стримов

рекламные интеграции с брендами

бартер (например, техника или услуги за рекламу)

Все эти форматы - это полноценный доход, даже если деньги поступают не напрямую.

Обязательно ли открывать ФЛП?

Формально регистрация ФЛП не нужна, если доход был одноразовым. Но если заработок регулярный, есть реклама или сотрудничество с брендами, ведется коммерческий контент – такая деятельность уже считается предпринимательской.

Самый распространенный вариант легализации – ФЛП 3-й группы со ставкой 5%. Это позволяет официально работать и платить налог с дохода.

Налоговая имеет доступ к банковским транзакциям и международным платежным системам. Регулярные поступления из-за границы могут привлечь внимание контролирующих органов.

Возможные последствия:

доначисление налогов за несколько лет

штрафы и пеня

блокировка счетов

проблемы с кредитами, визами или открытием бизнеса

Объяснение от Минфина по уплате налогов

Эксперты на примере блогера Марии объяснили, как платить налоги с дохода от рекламы в TikTok, пишет Минфин.

№1. Блогерша Мария и налоги с рекламы в TikTok

Представьте Марию, ей 22 года и она ведет популярный блог в TikTok. Рекламируя украинские и иностранные бренды, Мария ежемесячно зарабатывает около 60 тысяч гривен (180 тысяч гривен за квартал, 720 тысяч гривен в год). Чтобы легализовать доходы, она зарегистрировала свою деятельность как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) 3-й группы. Это позволяет ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату – как от украинских, так и от зарубежных компаний,

– объясняют в Минфине.

Ежеквартально Мария подает налоговую декларацию через приложение "Моя налоговая" и платит налоги и обязательный страховой взнос. За год итог выглядит так:

Объяснение по налогам / инфографика Минфина